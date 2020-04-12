Ezel dizisi karakterlerinin son hali şaşırttı!

2009-2011 yılları arasında yayınlanan Ezel hafızalara kazındı. Ramiz Dayının, Selma ile yaşadığı imkansız görünen aşkları karşısında "Bir ihtimal daha var o da ölmek mi dersin?" şarkısı olsun, Kerpeten Ali-Tefo dostluğu olsun her karesi olay oldu.
Akıllara kazınmış efsane dizinin üzerinden neredeyse 10 yıl geçti. Sevdiğiniz ve sevmediğiniz karakterleri canlandıran usta oyuncular da en az bizim kadar değişti.
Hep beraber değişime göz atalım: Ezel dizisi karakterlerinin son hali:
"Geriye dönebilsem söylerdim, Ömer derdim, her ihanet sevgiyle başlar."
Fotoğraflar arasında 10 yıl olsa da; Kenan İmirzalıoğlu karizmasından hiçbir şey kaybetmiyor. Bazı insanlara yaş almak gerçekten yakışıyor. 10 Nisan'da Blu TV ve FX kanalları üzerinden yayınlanan mistik polisiye dizisi olan Alef ile de yıllar sonra dizi sektörüne geri dönüş yaptı.
Asil duruşundan hiçbir şey kaybetmeyen Cansu Dere, 2018 yılında Şahsiyet Blu TV dizinde yer almış ve kendinden söz ettirmeye devam ederek, büyük başarılara imza attı. Son olarak da Ferhat ile Şirin dizisinde televizyonlara geri dönse de, dizi reyting savaşına yenik düştü ve 6 bölüm sonra ekranlara veda etti.
Ezel dizisinden sonra; Kaybedenler Kulübü, Dedemin İnsanları, İntikam, Yüzyıllık Mühür, Cesur ve Güzel, Bozkır gibi yapımlarda sık sık yüzünü görüyoruz Yiğit Özşener'in. Şu anda da yayınlanmaya devam eden Ramo dizisiyle gözleri şenlendirmeye devam ediyor!
Barış Falay, her yaşta farklı bir güzelliğe bürünen insanlardan biri. Ezel dizisinden sonra çok fazla yapımda boy göstermemiş olsa da; bazı proje ve etkinliklerde sunuculuk yapmaya devam ediyor.
Ramiz Karaeski ve Kenan Birkan... Aşk onları ayırdı, ölüm yeniden birleştirdi. Haluk Bilginer için herhangi bir şey söylememe gerek var mı?
Ezel dizisinin bıçkın delikanlısı Tefo'yu canlandıran Sarp Apak, yine bir döneme damga vurmuş dizilerinden Suskunlar'da gösterdiği performanstan sonra gönlümüzü fethetmeye devam etti. Arkamızda bıraktığımız 2019 yılında; Ferhat ile Şirin ve 7. Koğuştaki Mucize yapımlarında rol aldı.
Geçen yıllar Sedef Avcı'yı sadece daha da güzelleştirmiş. Ezel dizisinden sonra kariyer basamaklarını hızla tırmandığını gördüğümüz Avcı, son olarak bizlerin karşısına Payitaht Abdülhamid isimli dizi de, Zeynep hemşire karakteriyle çıktı.
Ezel Bayraktar'ın hapse girmeden önceki gençlik yıllarını canlandıran İsmail Filiz, Ezel dizisinden sonra birçok yapımda seyirciyle buluştu. En son, Deliler Fatih'in Fermanı filminde rol aldı.
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