Ezel dizisi karakterlerinin son hali şaşırttı!

2009-2011 yılları arasında yayınlanan Ezel hafızalara kazındı. Ramiz Dayının, Selma ile yaşadığı imkansız görünen aşkları karşısında "Bir ihtimal daha var o da ölmek mi dersin?" şarkısı olsun, Kerpeten Ali-Tefo dostluğu olsun her karesi olay oldu.

Akıllara kazınmış efsane dizinin üzerinden neredeyse 10 yıl geçti. Sevdiğiniz ve sevmediğiniz karakterleri canlandıran usta oyuncular da en az bizim kadar değişti.

Hep beraber değişime göz atalım: Ezel dizisi karakterlerinin son hali:

EZEL BAYRAKTAR - KENAN İMİRZALIOĞLU



"Geriye dönebilsem söylerdim, Ömer derdim, her ihanet sevgiyle başlar."

Fotoğraflar arasında 10 yıl olsa da; Kenan İmirzalıoğlu karizmasından hiçbir şey kaybetmiyor. Bazı insanlara yaş almak gerçekten yakışıyor. 10 Nisan'da Blu TV ve FX kanalları üzerinden yayınlanan mistik polisiye dizisi olan Alef ile de yıllar sonra dizi sektörüne geri dönüş yaptı.

EYŞAN ATAY - CANSU DERE

Asil duruşundan hiçbir şey kaybetmeyen Cansu Dere, 2018 yılında Şahsiyet Blu TV dizinde yer almış ve kendinden söz ettirmeye devam ederek, büyük başarılara imza attı. Son olarak da Ferhat ile Şirin dizisinde televizyonlara geri dönse de, dizi reyting savaşına yenik düştü ve 6 bölüm sonra ekranlara veda etti.