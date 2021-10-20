Ezel dizisinin ‘Cengiz Atay’ı o dizide de oynuyormuş! Yiğit Özşener bakın hangi dizide ortaya çıktı...

Kırmızı Oda’da canlandırdığı karakterinin ardından ekrana hangi projeyle döneceği merak konusu olan Yiğit Özşener ekranlarda çokça beğenilen bir dizide izleyicilerin karşısına çıktı. Büyük prodüksiyonlu dizi reytinglerde üst sıralarda yer alıyor.

EZEL'İN CENGİZ ATAY'I BAKIN HANGİ DİZİDE OYNUYOR!

En beğenilen işlerinden olan Ezel dizisindeki ‘Cengiz Atay’ karakterinin ardından senaryosunu Berkun Oya’nın yazdığı mini televizyon dizisi Son ile ekran karşısına çıkan Özşener, 2013 yılında rol aldığı İntikam dizisinden sonra televizyon ekranına 4 yıl kadar ara verdi. 2017 yılında ekranlara Cesur ve Güzel dizisi ile döndü.

Kısa bir macera olan Bozkır’la devam etti ve Ramo dizisiyle büyük bir yükseliş yaşadı. 2020 sezonunu Kırmızı Oda dizisindeki Zafer Karahanoğlu karakteriyle kapattı.

Yiğit Özşener 2021 sezonu itibariyle hangi projede ortaya çıktı?

Kırmızı Oda’da canlandırdığı karakterinin ardından ekrana hangi projeyle döneceği merak konusu olan Yiğit Özşener Barbaroslar: Akdenizin Kılıcı dizisinde Pietro rolüyle karşımıza çıktı. Büyük prodüksiyonlu dizi reytinglerde üst sıralarda yer alıyor.





