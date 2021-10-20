MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ezel dizisinin ‘Cengiz Atay’ı o dizide de oynuyormuş! Yiğit Özşener bakın hangi dizide ortaya çıktı...

Ezel dizisinin ‘Cengiz Atay’ı o dizide de oynuyormuş! Yiğit Özşener bakın hangi dizide ortaya çıktı...

20.10.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ezel dizisinin hafızalara kazınan karakterlerinden ‘Cengiz Atay’ rolünü canlandıran Yiğit Özşener’in şimdilerde neler yaptığı merak ediliyor. Oyuncunun Ezel dizisi dönemine göre imaj değişimi görenleri şaşırtıyor. Yiğit Özşener daha önce en son Kırmızı Oda’da seyircilerin karşısına çıkmıştı. İşte ünlü ismin rol aldığı o dizi ve ayrıntılar...

Ezel dizisinin ‘Cengiz Atay’ı o dizide de oynuyormuş! Yiğit Özşener bakın hangi dizide ortaya çıktı...

Kırmızı Oda’da canlandırdığı karakterinin ardından ekrana hangi projeyle döneceği merak konusu olan Yiğit Özşener ekranlarda çokça beğenilen bir dizide izleyicilerin karşısına çıktı. Büyük prodüksiyonlu dizi reytinglerde üst sıralarda yer alıyor.

EZEL'İN CENGİZ ATAY'I BAKIN HANGİ DİZİDE OYNUYOR!

En beğenilen işlerinden olan Ezel dizisindeki ‘Cengiz Atay’ karakterinin ardından senaryosunu Berkun Oya’nın yazdığı mini televizyon dizisi Son ile ekran karşısına çıkan Özşener, 2013 yılında rol aldığı İntikam dizisinden sonra televizyon ekranına 4 yıl kadar ara verdi. 2017 yılında ekranlara Cesur ve Güzel dizisi ile döndü.

Kısa bir macera olan Bozkır’la devam etti ve Ramo dizisiyle büyük bir yükseliş yaşadı. 2020 sezonunu Kırmızı Oda dizisindeki Zafer Karahanoğlu karakteriyle kapattı.

Yiğit Özşener 2021 sezonu itibariyle hangi projede ortaya çıktı?

WhatsApp Image 2021-10-20 at 16.30.30 (1)

Kırmızı Oda’da canlandırdığı karakterinin ardından ekrana hangi projeyle döneceği merak konusu olan Yiğit Özşener Barbaroslar: Akdenizin Kılıcı dizisinde Pietro rolüyle karşımıza çıktı. Büyük prodüksiyonlu dizi reytinglerde üst sıralarda yer alıyor.

WhatsApp Image 2021-10-20 at 16.30.31

WhatsApp Image 2021-10-20 at 16.30.29

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Leyla ile Mecnun'daki 9 yıllık küslüğün perde arkası şoke ettiLeyla ile Mecnun'daki 9 yıllık küslüğün perde arkası şoke etti
PARTNER"Çalışırken hissettiğim destek""Çalışırken hissettiğim destek"
Bakın hangi diziyle şöhret olmuş!Bakın hangi diziyle şöhret olmuş!
Anahtar Kelimeler:
Ezel dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

"Köpeğin değdi, abdestim bozuldu" dedi! 1 ölü, 1 yaralı

"Köpeğin değdi, abdestim bozuldu" dedi! 1 ölü, 1 yaralı

e-Devlet üzerinden yeni hizmet!

e-Devlet üzerinden yeni hizmet!

Raflar el yakacak: Yüzde 30 zam beklentisi

Raflar el yakacak: Yüzde 30 zam beklentisi

Göğüs detayı! Gelen yorum olay oldu

Göğüs detayı! Gelen yorum olay oldu

Cesede yaptıkları kan dondurdu! "Bıçakla kesemeyince..."

Cesede yaptıkları kan dondurdu! "Bıçakla kesemeyince..."

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Kavga açıklaması! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" diyor

Kavga açıklaması! "Cumhurbaşkanı'nın berberiyim! Ben bu sokağın sahibiyim" diyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Demet Akalın, Okan Kurt için yardım istedi: Can güvenliği yok, nerede bu polisler?

Demet Akalın, Okan Kurt için yardım istedi: Can güvenliği yok, nerede bu polisler?

Son halini görenler şaşırdı! Bambaşka biri

Son halini görenler şaşırdı! Bambaşka biri

Annesi destek verdi! Yeni pozuyla olay oldu

Annesi destek verdi! Yeni pozuyla olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.