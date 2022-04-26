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Ezel'in Kerpeten Ali'si Barış Falay yıllar sonra itiraf etti! Şaşırtan gerçek

26.04.2022 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere'nin başrolünde olduğu ve ünlü isimleri kadrosunda toplayan Ezel zaman zaman gündeme geliyor. Ezel dizisinin Kerpeten Ali'si Barış Falay, yıllar sonra yaptığı itirafla herkesi şaşırttı.

Ezel'in Kerpeten Ali'si Barış Falay yıllar sonra itiraf etti! Şaşırtan gerçek

Tuncel Kurtiz, Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere gibi isimlerin kadrosunda olduğu Ezel dizisi unutulmuyor. Dizinin sevenleri diziye dair yıllar geçse de her detayı takip ederken dizide Kerpeten Ali'yi canlandıran Barış Falay, Yargı dizisinde ‘Eren’ karakterine hayat veren Uğur Aslan’ın sunduğu 'Afara' programına konuk olup itiraflarda bulundu.

Ezel'in Kerpeten Ali'si Barış Falay, "Ezel teklif edildiğinde ben senaryoyu okumadım bile. Teşekkür ederim kalsın, ben almayacağım dedim" diyerek herkesi şaşırttı.

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"AYIP OLUYOR DENİYOR"

Senaryosunu bile okumadan Kerpeten Ali rolünü reddettiğini dile getiren Falay'a yeniden teklif götürüldüğü ortaya çıktı. Falay durumu şu sözlerle açıkladı:

"Şansa o yıl çekilmedi Ezel. İkinci yıl tekrar teklif edildi. Ayıp oluyor deniyor. Ben de sektörü bilmiyorum. Bir okuyayım ayıp olmasın bari dedim. Okurken Esra (Ronabar) içerideydi, seslendim. Dedim eyvah... O kadar mı iyi dedi. Bu iş tutmazsa bir daha dizi senaryosu okumam dedim."

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Anahtar Kelimeler:
Ezel dizisi Barış Falay Kenan İmirzalıoğlu
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