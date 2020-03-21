Ezel rakiplerden Fenerbahçe'ye 'geçmiş olsun' mesajı

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe Erkek Basketbol A Takımı oyuncularının ve idari personelinin detaylı tarama sonuçlarının iyi haberler getirmesini, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ise sosyal medya hesabında, "Basketbol takımınızdaki bazı oyuncularınız ve idari kadronuzda Covid–19 belirtilerine rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağınıza yürekten inanıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" mesajına yer verdi.

(DHA)



