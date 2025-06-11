Ezeli rakipler bu sefer de Osayi için birbirine girdi! Beşiktaş transfere çok yakın...

Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe’den bonservisi elinde olarak ayrılan Bright Osayi-Samuel’e resmen talip oldu. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda takıma bir sağ bek takviyesi beklenirken, menajerler aracılığıyla Osayi ismi önerildi. Teknik heyetin bu isme onay vermesiyle birlikte kara kartal bu isme yoğunlaştı.

YILLIK 2 MİLYON ÖNERİLDİ! FARK AZ KALDI...

Osayi Samuel’in menajeri Beşiktaş ile yapılan ilk görüşmede 2.5 milyon Euro talep ederken, Serdal Adalı ve ekibi 2 milyon Euro önerdi. Tarafların anlaşmaya yakın oldukları öğrenildi.

MOURINHO İLE KAYIPLARA KARIŞTI!

İsmail Kartal döneminin yıldız oyuncularından olan Osayi Samuel, Mourinho ile sıradan bir sezon geçirdi. Gösterdiği performansla eleştirinin odak noktası oldu.