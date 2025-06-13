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Ezeli rakipler karşı bir kez daha karşı karşıya! Galatasaray eski yıldızını istiyor, Fenerbahçe de devrede... Sarı-Kırmızılılar teklifi yaptı bile

Süper Lig'de transfer yarışı sürerken ezeli rakiplerden Fenerbahçe ve Galatasaray bir kez daha karşı karşıya geldi. İki takım da savunma mevkine takviye yapmak isterken Sarı-Kırmızılılar'ın eski yıldızı için devreye girdi. İşte detaylar...

Ezeli rakipler karşı bir kez daha karşı karşıya! Galatasaray eski yıldızını istiyor, Fenerbahçe de devrede... Sarı-Kırmızılılar teklifi yaptı bile
Berker İşleyen
Ozan Kabak

Ozan Kabak

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: TSG 1899 Hoffenheim
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Süper Lig'de transfer hareketliliği hız kesmeden devam ederken çok sürpriz bir gelişme yaşandı. Cuesta'dan beklediği verimi alamayan Galatasaray ile Skriniar'ın durumunun bir türlü kesinleşmeyen Fenerbahçe savunma mevkine transfer yapmak isterken iki ezeli rakip tekrar karşı karşıya geldi.

EZELİ RAKİPLER KARŞI İSTİYOR

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Süper Lig'in iki devi bu kez daha önce Galatasaray forması da giyen ve kulübü Hoffenheim'da satış listesine konan Ozan Kabak için harekete geçti.

25 yaşındaki milli stoper, şu anda formasını giydiği Bundesliga ekibi Hoffenheim’da yaşadığı sakatlık sonrası gözden düşmüş durumda.

GALATASARAY'DAN İLK ADIM

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Tüm bu gelişmelerin ardından Sarı-Kırmızılılar eski oyuncusuna teklif ilettiği öğrenilirken ezeli rakibi Fenerbahçe'ye Leroy Sane'nin ardından bir çalım daha atmaya oldukça yakın olduğu öğrenildi.

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