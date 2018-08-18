Emre Akbaba'dan önce onlar vardı!

Ezeli rakipleri birbirine düşüren futbolcular...

Ezeli rakipleri birbirine düşüren futbolcular

1 / 13 PIERRE VAN HOOIJDONK | Hollandalı yıldızın Türkiye'deki performansı halen akıllarda. O dönem Galatasaray'ın markajında olan Pierre, aylarca Sarı-Kırmızılı kulüple görüşüp sonrasında Fenerbahçe'ye giderek büyük gündem oldu.

2 / 13 MEHMET TOPUZ | Kayserispor'daki performansından sonra tüm büyükler onun peşindeydi. Beşiktaş formasıyla poz veren Mehmet Topuz, bir anda Fenerbahçe'ye gitti ve 'Bir gün herkes Fenerbahçeli olacak' yazan şapkayı taktı.

3 / 13 ÖNDER TURACI | Galatasaray ve Fenerbahçe'nin markajında olan Önder Turacı'nın sarı-kırmızılı ekibe transferi an meselesiydi. Fakat Önder, bir gün Fenerbahçe atkısıyla havaalanına indi.

4 / 13 ERSAN ADEM GÜLÜM | Adanaspor'daki performansıyla dikkat çeken Ersan'ın Galatasaray ile anlaşma yapması bekleniyordu. Ancak Beşiktaş Akdeniz ekibiyle anlaşarak yıldız savunmacı transferinde ezeli rakibine çalım attı.

5 / 13 MIROSLAV STOCH | Galatasaray Slovak oyuncunun transferi için Fenerbahçe'yle son ana kadar yarıştı. Ancak bu yarıştan galip çıkan Fenerbahçe oldu.

6 / 13 OZAN TUFAN | Ozan, o dönem Beşiktaş'ın kapısından dönmüştü. Öyle ki siyah-beyazlıların genç yıldız için Veli Kavlak + 7 milyon euro'yu gözden çıkardığı konuşulurken, Bursasporlu oyuncu Fenerbahçe'ye gitti.

7 / 13 HAMİT ALTINTOP | Galatasaray ile Fenerbahçe Real Madrid'de top koşturan gurbetçi oyuncunun transferi için yoğun çaba harcadılar. Ancak Hamit, Türkiye'de tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.

8 / 13 ALPER POTUK | Alper, Eskişehirspor günlerinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında olay yarattı. Sarı-Kırmızılıların, KAP'a bildirdiği oyuncu Aslan'ın kapısından dönerek Fenerbahçe'ye imza attı.

9 / 13 GÖKHAN GÖNÜL | Gençlerbirliği Oftaş formasıyla adını duyuran Gökhan Gönül, Florya'dan içeri girmek üzereyken Fenerbahçe'ye imza attı ve yaklaşık 10 yıl sarı-lacivertli ekibin formasını giydi.

10 / 13 ROBIN VAN PERSIE | Fenerbahçe'ye transferi büyük yankı uyandıran Hollandalı yıldızı Beşiktaş da renklerine bağlamak istemişti. Sarı-lacivertlilerin deneyimli yıldızı Türkiye'ye getirmesiyle siyah-beyazlılar da tercihini Mario Gomez'den yana kullandı.

11 / 13 MARTIN LINNES | Beşiktaş, devre arası transfer dönemindeki bir numaralı hedefi olan Martin Linnes'ten kötü bir çalım yemişti. Norveçli oyuncu, Galatasaray'a imza attı.

12 / 13 MEHMET EKİCİ | Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yılan hikayesine dönmüştü. Trabzonspor, Beşiktaş ile anlaşmış ancak Ekici Fenerbahçe'ye söz vermişti. Daha sonra bordo-mavili ekipte kalan yıldız oyuncu, sözleşmesinin bitmesinin ardından Fenerbahçe'ye imza