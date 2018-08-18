SPOR

Emre Akbaba'dan önce onlar vardı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 18.08.2018 18:05 | Son Güncelleme

Emre Akbaba'yı Fenerbahçe istedi, Galatasaray kadrosuna kattı. Emre Akbaba transferi daha önce Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı birbirine düşüren futbolcuları akıllara getirdi. İşte o isimler...

Ezeli rakipleri birbirine düşüren futbolcular...

Ezeli rakipleri birbirine düşüren futbolcular

1 / 13

PIERRE VAN HOOIJDONK | Hollandalı yıldızın Türkiye'deki performansı halen akıllarda. O dönem Galatasaray'ın markajında olan Pierre, aylarca Sarı-Kırmızılı kulüple görüşüp sonrasında Fenerbahçe'ye giderek büyük gündem oldu.

PIERRE VAN HOOIJDONK | Hollandalı yıldızın Türkiye'deki performansı halen akıllarda. O dönem Galatasaray'ın markajında olan Pierre, aylarca Sarı-Kırmızılı kulüple görüşüp sonrasında Fenerbahçe'ye giderek büyük gündem oldu.
2 / 13

MEHMET TOPUZ | Kayserispor'daki performansından sonra tüm büyükler onun peşindeydi. Beşiktaş formasıyla poz veren Mehmet Topuz, bir anda Fenerbahçe'ye gitti ve 'Bir gün herkes Fenerbahçeli olacak' yazan şapkayı taktı.

MEHMET TOPUZ | Kayserispor'daki performansından sonra tüm büyükler onun peşindeydi. Beşiktaş formasıyla poz veren Mehmet Topuz, bir anda Fenerbahçe'ye gitti ve 'Bir gün herkes Fenerbahçeli olacak' yazan şapkayı taktı.
3 / 13

ÖNDER TURACI | Galatasaray ve Fenerbahçe'nin markajında olan Önder Turacı'nın sarı-kırmızılı ekibe transferi an meselesiydi. Fakat Önder, bir gün Fenerbahçe atkısıyla havaalanına indi.

ÖNDER TURACI | Galatasaray ve Fenerbahçe'nin markajında olan Önder Turacı'nın sarı-kırmızılı ekibe transferi an meselesiydi. Fakat Önder, bir gün Fenerbahçe atkısıyla havaalanına indi.
4 / 13

ERSAN ADEM GÜLÜM | Adanaspor'daki performansıyla dikkat çeken Ersan'ın Galatasaray ile anlaşma yapması bekleniyordu. Ancak Beşiktaş Akdeniz ekibiyle anlaşarak yıldız savunmacı transferinde ezeli rakibine çalım attı.

ERSAN ADEM GÜLÜM | Adanaspor'daki performansıyla dikkat çeken Ersan'ın Galatasaray ile anlaşma yapması bekleniyordu. Ancak Beşiktaş Akdeniz ekibiyle anlaşarak yıldız savunmacı transferinde ezeli rakibine çalım attı.
5 / 13

MIROSLAV STOCH | Galatasaray Slovak oyuncunun transferi için Fenerbahçe'yle son ana kadar yarıştı. Ancak bu yarıştan galip çıkan Fenerbahçe oldu.

MIROSLAV STOCH | Galatasaray Slovak oyuncunun transferi için Fenerbahçe'yle son ana kadar yarıştı. Ancak bu yarıştan galip çıkan Fenerbahçe oldu.
6 / 13

OZAN TUFAN | Ozan, o dönem Beşiktaş'ın kapısından dönmüştü. Öyle ki siyah-beyazlıların genç yıldız için Veli Kavlak + 7 milyon euro'yu gözden çıkardığı konuşulurken, Bursasporlu oyuncu Fenerbahçe'ye gitti.

OZAN TUFAN | Ozan, o dönem Beşiktaş'ın kapısından dönmüştü. Öyle ki siyah-beyazlıların genç yıldız için Veli Kavlak + 7 milyon euro'yu gözden çıkardığı konuşulurken, Bursasporlu oyuncu Fenerbahçe'ye gitti.
7 / 13

HAMİT ALTINTOP | Galatasaray ile Fenerbahçe Real Madrid'de top koşturan gurbetçi oyuncunun transferi için yoğun çaba harcadılar. Ancak Hamit, Türkiye'de tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.

HAMİT ALTINTOP | Galatasaray ile Fenerbahçe Real Madrid'de top koşturan gurbetçi oyuncunun transferi için yoğun çaba harcadılar. Ancak Hamit, Türkiye'de tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.
8 / 13

ALPER POTUK | Alper, Eskişehirspor günlerinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında olay yarattı. Sarı-Kırmızılıların, KAP'a bildirdiği oyuncu Aslan'ın kapısından dönerek Fenerbahçe'ye imza attı.

ALPER POTUK | Alper, Eskişehirspor günlerinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında olay yarattı. Sarı-Kırmızılıların, KAP'a bildirdiği oyuncu Aslan'ın kapısından dönerek Fenerbahçe'ye imza attı.
9 / 13

GÖKHAN GÖNÜL | Gençlerbirliği Oftaş formasıyla adını duyuran Gökhan Gönül, Florya'dan içeri girmek üzereyken Fenerbahçe'ye imza attı ve yaklaşık 10 yıl sarı-lacivertli ekibin formasını giydi.

GÖKHAN GÖNÜL | Gençlerbirliği Oftaş formasıyla adını duyuran Gökhan Gönül, Florya'dan içeri girmek üzereyken Fenerbahçe'ye imza attı ve yaklaşık 10 yıl sarı-lacivertli ekibin formasını giydi.
10 / 13

ROBIN VAN PERSIE | Fenerbahçe'ye transferi büyük yankı uyandıran Hollandalı yıldızı Beşiktaş da renklerine bağlamak istemişti. Sarı-lacivertlilerin deneyimli yıldızı Türkiye'ye getirmesiyle siyah-beyazlılar da tercihini Mario Gomez'den yana kullandı.

ROBIN VAN PERSIE | Fenerbahçe'ye transferi büyük yankı uyandıran Hollandalı yıldızı Beşiktaş da renklerine bağlamak istemişti. Sarı-lacivertlilerin deneyimli yıldızı Türkiye'ye getirmesiyle siyah-beyazlılar da tercihini Mario Gomez'den yana kullandı.
11 / 13

MARTIN LINNES | Beşiktaş, devre arası transfer dönemindeki bir numaralı hedefi olan Martin Linnes'ten kötü bir çalım yemişti. Norveçli oyuncu, Galatasaray'a imza attı.

MARTIN LINNES | Beşiktaş, devre arası transfer dönemindeki bir numaralı hedefi olan Martin Linnes'ten kötü bir çalım yemişti. Norveçli oyuncu, Galatasaray'a imza attı.
12 / 13

MEHMET EKİCİ | Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yılan hikayesine dönmüştü. Trabzonspor, Beşiktaş ile anlaşmış ancak Ekici Fenerbahçe'ye söz vermişti. Daha sonra bordo-mavili ekipte kalan yıldız oyuncu, sözleşmesinin bitmesinin ardından Fenerbahçe'ye imza

MEHMET EKİCİ | Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yılan hikayesine dönmüştü. Trabzonspor, Beşiktaş ile anlaşmış ancak Ekici Fenerbahçe'ye söz vermişti. Daha sonra bordo-mavili ekipte kalan yıldız oyuncu, sözleşmesinin bitmesinin ardından Fenerbahçe'ye imza
13 / 13

EMRE AKBABA | Alanyaspor ile geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla parlayan Emre, Galatasaray ile Fenerbahçe'yi yeniden karşı karşıya getirdi. 25 yaşındaki Emre'nin hangi takımla sözleşme imzalayacağı merak ediliyor. (Goal)

EMRE AKBABA | Alanyaspor ile geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla parlayan Emre, Galatasaray ile Fenerbahçe'yi yeniden karşı karşıya getirdi. 25 yaşındaki Emre'nin hangi takımla sözleşme imzalayacağı merak ediliyor. (Goal)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emre Akbaba pierre van hooijdonk

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması

Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano Al Nassr yolcusu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano Al Nassr yolcusu

Fikret Orman Negredo'nun golünden sonra tableti parçaladı

Fikret Orman Negredo'nun golünden sonra tableti parçaladı

Serdar Taşçı Galatasaray'a önerildi

Serdar Taşçı Galatasaray'a önerildi

''Yeni transferimiz Galatasaray'da şampiyon oldu''

''Yeni transferimiz Galatasaray'da şampiyon oldu''

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Emre Akbaba'dan önce onlar vardı!

Emre Akbaba'dan önce onlar vardı!

Fırtına evinde koptu!

Fırtına evinde koptu!

Ankaragücü Alessio Cerci'yi Ankara'ya getirdi!

Ankaragücü Alessio Cerci'yi Ankara'ya getirdi!

Trabzonspor U21 Takımı 3-0 hükmen mağlup sayıldı

Trabzonspor U21 Takımı 3-0 hükmen mağlup sayıldı

Süper Lig'de 2. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 2. hafta hakemleri açıklandı

Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi!

Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.