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Ezequiel Garay'ın eşi Tamara Gorro, çırılçıplak soyundu

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | Son Güncelleme

Arjantinli futbolcu Ezequiel Garay'ın eşi model Tamara Gorro, Instagram paylaşımlarıyla sosyal medyanın altını üstüne getirdi. Gorro, çıplak fotoğrafıyla beğeni rekoru kırdı.

Valencia'nın Arjantinli stoperi Ezequiel Garay'ın model ve TV sunucusu eşi Tamara Gorro, çırılçıplak pozuyla sosyal medyayı salladı.

32 yaşındaki model, "Gorro baş aşağı" yazdığı fotoğrafını gönderdikten kısa bir süre beğeni yağmuruna tutuldu. Gorro'nun 160 binden fazla beğeni alan fotoğrafı, daha önce paylaştığı tüm fotoğraflarını geride bıraktı.

En az eşi kadar ünlü olan Tamara Gorro'nun Instagram hesabında 1,4 milyon takipçisi bulunuyor. 2010 yılından beri ilişkileri devam ve 2012'de evlenen Garay ve Gorro çiftinin iki kız çocukları var.

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Anahtar Kelimeler:
Ezequiel Garay Tamara Gorro Valencia

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
:) şimdi bu resimler karşısında ne düşünüp, ne hayal etmemiz gerekir? Sn Haydar Dümen hocam sorum size ;)
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