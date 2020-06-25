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Ezgi Avcı ve Nemanja Djurisic evlendi! İşte nikahtan fotoğraflar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 15:38 | Son Güncelleme

Survivor yarışmasına katılarak adını duyuran sunucu Ezgi Avcı 3 yıldır birliktelik yaşadığı basketbolcu Nemanja Djurisic ile hayatını birleştirdi.

Ezgi Avcı ve Nemanja Djurisic evlendi! İşte nikahtan fotoğraflar

Survivor'ın eski yarışmacısı Ezgi Evcı virüs dinlemedi ve nikahı bastı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Karadağlı basketbolcu Nemanja Djurisic ile evlenen Ezgi Avcı'nın mutluluğu yüzüne böyle yansıdı.

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Ünlü çiftin Bodrum'da gerçekleşen nikah törenine sınırlı sayıda aile üyeleri ve yakın dostları katıldı.

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Ezgi Avcı ve Nemanja Djurisic Ocak 2019'da nişanlanmıştı.

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EZGİ AVCI KİMDİR?

Ezgi Avcı, 1995 yılında İstanbul da doğmuştur. 2013 yılında yapılan Miss Turkey güzellik yarışmasında yer alan Ezgi Avcı bu yarışmada 3. olmuştur. Yarışmadan sonra mankenlik yapmaya başlayan Ezgi Avcı eğitimini Florida da İşletme okuyarak tamamlamıştır.

Ezgi Avcı Survivor 2016 Ünlüler takımında yarıştı.

2013 seneninde Miss Turkey güzellik yarışmasına katılan isimlerden birisi olan Ezgi Avcı, yarışmayı üçüncü olarak bitirmiş ve o dönem pek çok yapımcının da ilgisini çekmiştir.

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