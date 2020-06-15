Ezgi Eyüboğlu doğum gününü kutladı! Sevgilisi Oğulcan Engin'den romantik paylaşım

Ezgi Eyüboğlu, bir süredir Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor. Önceki gün 32 yaşına giren Ezgi Eyüboğlu, doğum gününü sevgilisi Oğulcan Engin ve yakın dostlarıyla İstanbul'daki bir mekandaki yemekle kutladı.

Oğulcan Engin, oyuncu sevgilisi Ezgi Eyüboğlu’nun doğum gününde pasta ile çekilen bir fotoğraflarını paylaştı. Engin paylaşımına, "Sevgili. İyi ki doğdun" notunu yazdı.

ÜNLÜ İSİMLER YORUM YAĞDIRDI!

Oğulcan Engin'in romantik paylaşımına Demet Akalın ise, "En çok yakışan olabilir misiniz güzellikler" yorumunu yaptı. Gülben Ergen ise çifte mutluluklar diledi. Bensu Soral, Hakan Hatipoğlu, Burcu Esmersoy, Deren Talu, Özlem Yıldız, Hande Soral gibi çok sayıda isim de paylaşıma yorum yaptı.

SEDA SAYAN VE SİNAN ENGİN'DEN NAZAR BONCUĞU!

Oğulcan Engin'in romantik pozuna annesi Seda Sayan ile babası Sinan Engin de sessiz kalmadı. Sayan ve Engin, oğullarının fotoğrafı için kalp ve nazar boncuğu emojileri paylaştı.

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORLAR

Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin çiftinin evlilik hazırlıkları da yaptıkları gündeme gelmişti. Annesi Seda Sayan ise oğlunun ilişkisi için, “Aşklarını ilk gördüğüm anda sevindim. Ezgi çok hanım ve güzel bir kız” yorumunu yapmıştı.



