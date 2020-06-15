MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ezgi Eyüboğlu doğum gününü kutladı! Sevgilisi Oğulcan Engin'den romantik paylaşım

Ezgi Eyüboğlu doğum gününü kutladı! Sevgilisi Oğulcan Engin'den romantik paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 02:50 | Son Güncelleme

Oğulcan Engin ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, 32. yaşına girdi. Oğulcan Engin ise sevgilinin doğum gününde çekilen romantik bir fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Oğulcan'ın paylaşımına annesi Seda Sayan ile babası Sinan Engin'den de yorum geldi.

Ezgi Eyüboğlu doğum gününü kutladı! Sevgilisi Oğulcan Engin'den romantik paylaşım

Ezgi Eyüboğlu, bir süredir Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor. Önceki gün 32 yaşına giren Ezgi Eyüboğlu, doğum gününü sevgilisi Oğulcan Engin ve yakın dostlarıyla İstanbul'daki bir mekandaki yemekle kutladı.

oğucan2

Oğulcan Engin, oyuncu sevgilisi Ezgi Eyüboğlu’nun doğum gününde pasta ile çekilen bir fotoğraflarını paylaştı. Engin paylaşımına, "Sevgili. İyi ki doğdun" notunu yazdı.

ÜNLÜ İSİMLER YORUM YAĞDIRDI!

Oğulcan Engin'in romantik paylaşımına Demet Akalın ise, "En çok yakışan olabilir misiniz güzellikler" yorumunu yaptı. Gülben Ergen ise çifte mutluluklar diledi. Bensu Soral, Hakan Hatipoğlu, Burcu Esmersoy, Deren Talu, Özlem Yıldız, Hande Soral gibi çok sayıda isim de paylaşıma yorum yaptı.

oğulcan

SEDA SAYAN VE SİNAN ENGİN'DEN NAZAR BONCUĞU!

Oğulcan Engin'in romantik pozuna annesi Seda Sayan ile babası Sinan Engin de sessiz kalmadı. Sayan ve Engin, oğullarının fotoğrafı için kalp ve nazar boncuğu emojileri paylaştı.

seda-sinan

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORLAR

Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin çiftinin evlilik hazırlıkları da yaptıkları gündeme gelmişti. Annesi Seda Sayan ise oğlunun ilişkisi için, “Aşklarını ilk gördüğüm anda sevindim. Ezgi çok hanım ve güzel bir kız” yorumunu yapmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİç çamaşırlarını satarak zengin oldu!İç çamaşırlarını satarak zengin oldu!
"Ona kıyamıyorum" demişti! Nisa ve Sercan arasında şaşırtan gerilim! "Ona kıyamıyorum" demişti! Nisa ve Sercan arasında şaşırtan gerilim!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca 'Hedeften uzaklaşıyoruz' diyerek uyardı

Bakan Koca 'Hedeften uzaklaşıyoruz' diyerek uyardı

Bingöl'de 5.8 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 5.8 büyüklüğünde deprem

Depremin bilançosu açıklandı!

Depremin bilançosu açıklandı!

Normalleşmenin ardından bir ilden daha korkutan haber

Normalleşmenin ardından bir ilden daha korkutan haber

Otel inşaatında göçük! Ölü ve yaralılar var

Otel inşaatında göçük! Ölü ve yaralılar var

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki deprem anı kamerada!

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki deprem anı kamerada!

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bikinili pozuna yarım milyonu aşkın beğeni!

Bikinili pozuna yarım milyonu aşkın beğeni!

Survivor'da kavga! Yasin çılgına döndü

Survivor'da kavga! Yasin çılgına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da eleme adayları ve çeyrek finalistler belli oldu

Survivor'da bir ilk yaşandı! Konseyde sürpriz sonuç

Survivor Elif'in sağlık durumu nasıl? Yarışmaya devam edecek mi? Acun Ilıcalı'dan Survivor Elif için sakatlık açıklaması

Acun son kararı açıkladı! Survivor Elif...

Survivor dokunulmazlık oyununda Sercan ve Nisa gerilimi: Kötü insansınız

"Ona kıyamıyorum" demişti! Nisa ve Sercan arasında şaşırtan gerilim!

Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte Survivor yarışmacısı Barış'ın hayat hikayesi

Survivor'a damga vurdu!

Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte Ayça Çağla Altunkaya'nın hayat hikayesi

Sosyal medyanın gündemine oturdu!

Ezgi Eyüboğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Ezgi Eyüboğlu'nun oynadığı diziler ve hayat hikayesi

Yaşadığı sürpriz aşkla gündemde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.