Ezgi Eyüboğlu ile Furkan Palalı aşkı belgelendi! İlk kez görüntülendiler

Güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu, 2019 yılında boşandığı eşi Kaan Yıldırım'dan sonra aradığı aşkı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin de bulmuştu. Ancak ünlü çift, yaklaşık 2 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz yıllarda sonlandırmıştı.

Evlilik beklerken ayrılık kararı alan Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin, herkesi şaşırtmıştı. Uzun süredir özel hayatında sessizliğini koruyan Eyüboğlu, aradığı aşkı sonunda buldu.

Güzel oyuncu, son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Fikret Fekeli karakteriyle hafızalarımıza kazınan Furkan Palalı ile yeni bir aşka yelken açtı.

Ezgi Eyüboğlu ile Furkan Palalı aşkı ise sonunda belgelendi. Ünlü çift, Amsterdam'da baş başa romantik bir tatil yaptı. İkili, sosyal medya hesaplarından renkli karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Çiftin birlikte bir karelerini yayınlamaması dikkat çekti.

Ezgi Eyüboğlu ile Furkan Palalı çifti tatil dönüşü ilk kez görüntülendi. MuhabirOnline tarafından yayınlanan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Ünlü çifte; 'Aşk yaramış', 'Çok yakışıyorlar' gibi yorumlar yapıldı.

