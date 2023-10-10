Fiyatı yarıya indi! Samsonite kalitesiyle tanışmanızı sağlayacak sırt çantasında indirim

Bilgisayarınızı yanınızda güvenle taşımak istiyorsanız dayanıklı bir notebook çantasına ihtiyacınız var demektir. Her boyuttan notebooka özel olarak üretilmiş piyasada birçok farklı çanta bulunmasına rağmen Samsonite çantalar, üstün özellikleriyle rakiplerinden ayrılarak bir adım öne çıkıyor. Yılların eskitemediği marka Samsonite, seyahat severler başta olmak üzere çalışanlar tarafından çok seviliyor. Siz de Samsonite kalitesiyle tanışmak ve notebookunuzu güvenle yanınızda taşımak isterseniz markanın KF9-01-004 15.6" Mysight USB Girişli Notebook Sırt Çantası modelindeki indirimi kaçırmamalısınız. İşte detaylar!

Samsonite KF9-01-004 15.6" Mysight USB Girişli Notebook Sırt Çantası, Mavi

Samsonite KF9-01-004 15.6" Mysight USB Girişli Notebook Sırt Çantası, dayanıklı ve su geçirmez polyester malzemeden üretilmiştir. Sırt çantası, geniş iç bölmeleri sayesinde bilgisayarınızı güvenli ve düzenli bir şekilde taşımanızı sağlar. Üzerinde bulunan USB girişi sayesinde, çantanın içindeki taşınabilir şarj cihazınızı (powerbank) bağlayarak telefonunuzu veya diğer elektronik cihazlarınızı şarj edebilirsiniz. Omuz askıları, sırt paneli ve bel desteği gibi özelliklere sahip olan çanta, kullanıcının rahat bir taşıma deneyimi yaşamasını sağlar. Ayrıca sırtta rahatsızlık yaratmayan nefes alabilen bir tasarıma sahiptir. Çantanın içinde bir ana bölme ve bir ön cep bulunur. İki yan cebi sayesinde su şişesi veya şemsiye gibi eşyalarınızı da yanınızda taşıyabilirsiniz. Çantanın ana bölmesinin fermuarları hem güvenli hem de kolay kullanımlıdır. Ayrıca arka tarafında gizli bir cep bulunur, bu sayede özellikle değerli eşyalarınızı saklamak için ideal bir alana sahip olursunuz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Siparişin ertesi günü teslim edildi. Gayet güzel paketlenmişti. Çok işlevsel bir ürün. Kullanıcının her türlü konforunu düşünerek tasarlanmış. Çok beğendim. Samsonite kalitesi ortada. 14 inç laptop kullanıyor iseniz ideal. Tavsiye ederim."

"Ürün çok fazla gözlü, çok kullanışlı tavsiye ederim."

Bu içerik 10 Ekim 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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