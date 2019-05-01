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Ezgi Mola: Evleneceğim haberini önce annem duymak ister

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.05.2019 13:32 | Son Güncelleme

Sevilen oyuncu Ezgi Mola, önceki gün arkadaşının Bebek’teki bir butikten çıkarken objektiflere takıldı.

Ezgi Mola: Evleneceğim haberini önce annem duymak ister

Keyfi yerinde olan oyuncu ayaküstü gazetecilerle konuştu. Yer aldığı Alice müzikaline yirmi gün ara verdiklerini belirten Mola; “Bizim heyecanımız ilk günkü gibi devam ediyor. İlk defa denenen bir şey olduğu için de hiç bitsin istemiyoruz” dedi.

Yeni bir dizi projesinde yer almayacağını, şu sıralarda sadece gelen senaryoları okuduğunu belirten oyuncu, kendisine yöneltilen evlilik sorularına ise kahkahalar attı. İşletmeci Mustafa Sakallı ile aşklarına devam eden Mola, evlilik için; “Şu an ortada bir şey yok. Öyle bir şey olsa duyarsınız saklamam. Tabii bunu sizden daha önce annem duymak ister” diyerek gazetecileri güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Ezgi Mola evlilik

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