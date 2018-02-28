MAGAZİN

Ezgi Mola'nın figüranlık yaptığı dizi hangisiydi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.02.2018 10:14 | Son Güncelleme

Ezgi Mola'nın bu halini görenler şaşıp kalacak! Bakın yıllar yıllar önce Ezgi Mola hangi dizide figüranmış!

Ezgi Mola'nın figüranlık yaptığı dizi hangisiydi?

Şimdilerde pek çok film ve diziye imza atan güzel oyuncu 17 yaşında ekranlara çıkmaya başladı.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola' nın ilk televizyon deneyiminin görüntüleri ortaya çıktı. Ezgi Mola, başrollerini Cüneyt Arkın ve Küçük Onur'un paylaştığı, Özgü Namal'ın da oynadığı, Karate Kid'in yerli versiyonu olarak çekilmiş 2000 yapımı Karate Can dizisinde rol almış.

O dönem henüz 17 yaşındayken dizide Küçük Onur'un sınıf arkadaşını canlandıran Mola, sadece bir kaç saniye kamera kadrajına giriyor ve tek kelime ediyor: Hoş geldin...

2000 yılındaki 'Karate Can' isimli diziyle televizyon deneyimi kazanan Ezgi Mola, şimdi kendi filmlerini çekiyor.

27577230_346765242398320_6461398364024995840_n

Mola, son olarak ‘Maide’nin Altın Günü’ filminde başrolde oynamıştı.

EZGİ MOLA KİMDİR?

1983 yılında İstanbul'da doğan Ezgi Mola, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde 4 yıl oyunculuk eğitimi aldı. Aydoğan Temel’den 2 yıl tiyatro eğitimi aldıktan sonra, kendisinin önderliğinde tiyatro kurdu ve Çürük Elma adında bir gençlik oyunuyla oyunculuk kariyerine başladı.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ezgi Mola ezgi mola figüran

En Çok Okunan Haberler

Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

Hindistan'da iki yaşındaki çocuğu böyle kaçırdı

Hindistan'da iki yaşındaki çocuğu böyle kaçırdı

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Yeni düzenleme geliyor! Sigara kapalı dolapta satılacak

Yeni düzenleme geliyor! Sigara kapalı dolapta satılacak

İstanbul'da ürküten görüntü! Meteoroloji'den kritik uyarı

İstanbul'da ürküten görüntü! Meteoroloji'den kritik uyarı

Okuyucu Yorumları 2 yorum
herşeyi ile bayılıyorum bu kadına. hem oyunculuğu hem dişiliği hemde seviyesiyle harika bir insan
EZGİYİ SEVİYORUZ.
Diğer Haberler
Pınar Altuğ botoksu abarttı! Son görüntüsü şoke etti

Pınar Altuğ botoksu abarttı! Son görüntüsü şoke etti

Çukur'un son bölümündeki bu hata güldürdü

Çukur'un son bölümündeki bu hata güldürdü

Özge Özpirinçci'nin babası ameliyat oldu

Özge Özpirinçci'nin babası ameliyat oldu

Gupse Özay reklam yüzü oldu!

Gupse Özay reklam yüzü oldu!

Türkiye kökenli oyuncu Trump yüzünden işinden oldu

Türkiye kökenli oyuncu Trump yüzünden işinden oldu

Dönercilik yapmaya başlayan oğluna mesaj!

Dönercilik yapmaya başlayan oğluna mesaj!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.