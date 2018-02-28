Ezgi Mola'nın figüranlık yaptığı dizi hangisiydi?

Şimdilerde pek çok film ve diziye imza atan güzel oyuncu 17 yaşında ekranlara çıkmaya başladı.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola' nın ilk televizyon deneyiminin görüntüleri ortaya çıktı. Ezgi Mola, başrollerini Cüneyt Arkın ve Küçük Onur'un paylaştığı, Özgü Namal'ın da oynadığı, Karate Kid'in yerli versiyonu olarak çekilmiş 2000 yapımı Karate Can dizisinde rol almış.

O dönem henüz 17 yaşındayken dizide Küçük Onur'un sınıf arkadaşını canlandıran Mola, sadece bir kaç saniye kamera kadrajına giriyor ve tek kelime ediyor: Hoş geldin...

2000 yılındaki 'Karate Can' isimli diziyle televizyon deneyimi kazanan Ezgi Mola, şimdi kendi filmlerini çekiyor.

Mola, son olarak ‘Maide’nin Altın Günü’ filminde başrolde oynamıştı.

EZGİ MOLA KİMDİR?

1983 yılında İstanbul'da doğan Ezgi Mola, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde 4 yıl oyunculuk eğitimi aldı. Aydoğan Temel’den 2 yıl tiyatro eğitimi aldıktan sonra, kendisinin önderliğinde tiyatro kurdu ve Çürük Elma adında bir gençlik oyunuyla oyunculuk kariyerine başladı.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?