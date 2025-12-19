MAGAZİN

Rapçi Çakal'ın sözleri gündemde! Hedefteki isim Berfu Yenenler mi?

Rapçi Çakal'ın katıldığı bir yayında söylediği sözler gündem oldu. “Bu kadar terbiyesiz sorular görmedim" diyen Çakal'ın hedefinde Berfu Yenenler mi var?

Arem ve Arman'a konuk olan rapçi Çakal yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Rapçi Çakal açıklamasında şunları söyledi:

"Bir program çektik burada yayınlatmadım. O kadar terbiyesiz sorular, bu kadar kötü bir misafirperverlik hayatımda görmemiştim. İğrençti yani. Hayatımda yaşadığım en kötü deneyimlerden biri olabilir bu. Kesinlikle yayınlatmak istemediğimi söyledim, yayınlanmadı."

Bu açıklamalar sonrası sosyal medyada programın Berfu Yenenler'in programı olduğu iddia edildi.

Berfu Yenenler, Danla Bilic'in programına konuk olduğunda bir ünlüyle tatsız bir olay yaşadığını ve bu yüzden bölümü de yayınlamadığını açıklamıştı.

