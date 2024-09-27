Ezgi Mola setlere geri dönüyor! Yapımcıdan özel istek

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Safiye karakteri ile büyük beğeni toplayan Ezgi Mola şimdilerde vaktinin tamamını oğlu Can ile birlikte geçiriyor.

Giray Altınok'la birlikte rol alacağı romantik komedi dizisiyle setlere geri dönmeye hazırlanan ünlü ismin yapımcıdan özel bir isteği oldu.

OĞLU CAN İÇİN ÖZEL İSTEK

Ezgi Mola, "Çok karavancı değilim, sette ekiple olmayı severim. Bu konuda çok hassaslar, sordular. Ben de ‘Can için bir karavan olursa sevinirim. Belli aralıklarla yanımda olsun isterim’ dedim" açıklamasını yaptı.

Ezgi Mola yeni dizisi hakkında da konuştu: "Giray Altınok ile tatlı bir romantik komedi dizisinde oynayacağız. Projeyi harika yazmışlar. Ekim ayının ortasına kadar sete gireceğiz." dedi.