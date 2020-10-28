MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah'tan güldüren Masumlar Apartmanı paylaşımı

Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah'tan güldüren Masumlar Apartmanı paylaşımı

28.10.2020 10:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah'tan güldüren Masumlar Apartmanı paylaşımı

Masumlar Apartmanı dizisiyle dikkat çeken Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. İki başarılı oyuncu dizinin yayınlandığı saatlerde dizideki karakterlerini ti'ye aldıkları bir paylaşım yaptı.

Yayınlandığı ilk günden beri merakla izlenen Masumlar Apartmanı'nın 27 Ekim Salı akşamı ekrana gelen 7. bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşandı. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde, İnci evlendiği Han ve ailesiyle ilgili gerçeklerle karşı karşıya kaldı.

Safiye evinin salonunda, babasıyla yan yana oturan İnci’yi görünce çıldırdı. Safiye ve Gülben, İnci tarafından “kirletilen” evlerini temizlemeye çalıştı.

Ekran Alıntısı

Dizideki bu anlara gönderme yapan Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah ise güldüren bir paylaşım yaptı. Ezgi Mola'nın paylaşımına Abdullah "Tuz ruhunu getir aney" notunu düştü. İki başarılı oyuncunun bu paylaşımı takipçilerini güldürdü.

Masumlar Apartmanı 7. son bölüme damga vuran Han ve cansız manken sahnesi! Sosyal medyada gündem olduMasumlar Apartmanı 7. son bölüme damga vuran Han ve cansız manken sahnesi! Sosyal medyada gündem oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu

İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu

CHP, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlattı

CHP, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlattı

Erdoğan'ın boykot çağrısı tedirgin etti! Fransa'dan flaş hamle

Erdoğan'ın boykot çağrısı tedirgin etti! Fransa'dan flaş hamle

TBMM'de kabul edildi! Hobi bahçelerine ceza geliyor

TBMM'de kabul edildi! Hobi bahçelerine ceza geliyor

Konya'da anne kıza araç içinde infaz! Dehşet gece de sürdü

Konya'da anne kıza araç içinde infaz! Dehşet gece de sürdü

Hande Erçel'den dekolteli poz! Hayranları beğeni yağdırdı

Hande Erçel'den dekolteli poz! Hayranları beğeni yağdırdı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

O yapım yine birinci oldu!

O yapım yine birinci oldu!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Sosyal medyayı salladı! 'Aşık olmayın'

Sosyal medyayı salladı! 'Aşık olmayın'

İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'

İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'

Ahmet Kural son haliyle hayranlarını şaşırttı

Ahmet Kural son haliyle hayranlarını şaşırttı

Diğer Haberler

Şeyma Subaşı kızı Melisa’nın doğum gününde gönderme yaptı! ‘Bekar anne olarak...’

‘Bekar anne olarak...’ dedi ama...

Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş'a hapis şoku! Kasten yaralamadan...

Hapis şoku! Kasten yaralamadan...

Nicole Kidman çocuklarına Instagram’ı yasakladı

Çocuklarına bomba yasak! Şaşırttı

Emirkan kimdir? Emirkan kaç yaşında ve aslen nereli? Emirkan evli mi? Emirkan’ın şarkıları nelerdir? İşte Emirkan’ın hayatı...

Demet ve Alişan’ın programına sürpriz konuk!

Demi Rose bikinisine sığmadı! Bikini altı da olay oldu

Bikinisine sığmadı! Bikini altı da olay oldu

Metin Arolat'ı sarsan ölüm! 'Daha birinin acısı hafiflemeden...'

Kahroldu! 'Daha birinin acısı hafiflemeden...'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.