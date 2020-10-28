Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah'tan güldüren Masumlar Apartmanı paylaşımı

Yayınlandığı ilk günden beri merakla izlenen Masumlar Apartmanı'nın 27 Ekim Salı akşamı ekrana gelen 7. bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşandı. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde, İnci evlendiği Han ve ailesiyle ilgili gerçeklerle karşı karşıya kaldı.

Safiye evinin salonunda, babasıyla yan yana oturan İnci’yi görünce çıldırdı. Safiye ve Gülben, İnci tarafından “kirletilen” evlerini temizlemeye çalıştı.

Dizideki bu anlara gönderme yapan Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah ise güldüren bir paylaşım yaptı. Ezgi Mola'nın paylaşımına Abdullah "Tuz ruhunu getir aney" notunu düştü. İki başarılı oyuncunun bu paylaşımı takipçilerini güldürdü.