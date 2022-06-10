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Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın uçakta ayak kokusuyla imtihanı! Kokuya dayanamayınca...

10.06.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisi final yapmasına rağmen ayrılmayan dostlar Ezgi Mola ve Merve Dizdar, uçakta yaşadıkları zor anları sosyal medyadan paylaştı. Arkalarında oturan kişinin ayak kokusundan ötürü sıkıntı yaşan Mola ve Dizdar, o anları Instagram'dan paylaştı.

Masumlar Apartmanı dizisi ve Alice müzikali ile dostlukları pekişen yakın arkadaşlar Ezgi Mola ve Merve Dizdar, dizinin final yapmasına rağmen birlikte vakit geçirmeye devam ediyor.

Son olarak uçakta business seyahat eden iki arkadaş, arkalarındaki adamın ayak kokusundan rahatsız olunca o anları Instagram hesabından paylaştı.

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"MAHVOLDUK"

"Uçakta bir ayak kokusu var offf! Mahvolduk. Yarım saattir kapı açık gitsek olur mu diye rica ediyoruz. Böyle ayak kokusu olamaz ya... Ciddi anlamda aşırı kokuyor." diyen ikili yaşadığı zorluğu ti'ye aldı.

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UÇAĞA SPREY SIKTI

Paylaşıma devam eden Mola, koku giderici sprey sıktığı anları paylaştı. Konu hakkında konuşan Merve Boluğur da, 'Çocuklar ayağı kokan tam arkamızda. Çok acı bir şey...' diyerek kokuya isyan etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ezgi Mola Merve Dizdar
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