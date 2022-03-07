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Ezgi Mola yeni imajıyla gündem oldu! Saçları kısacık

07.03.2022 06:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı'ndaki başarılı performansıyla dikkat çeken Ezgi Mola son paylaşımıyla herkesi şaşırttı. İmaj değiştiren Mola saçlarını kısacık kestirdi. Ezgi Mola eski halinden de bir poz paylaşarak kendiyle dalga geçti.

Ezgi Mola yeni imajıyla gündem oldu! Saçları kısacık

Yaptığı yorumlar, paylaşımlar ve oyunculuğuyla öne çıkan Ezgi Mola sosyal medyayı salladı. Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola imaj değişikliği yaptı.

Ezgi Mola saçlarını kısacık kestirdi ve bu halini paylaşıp "Şakacıktan yaptım sandıysanız üzülürüm! Şaka sevmem" dedi.

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Güzel oyuncu yeni imajını yıllar önceki halini paylaşarak ti'ye alan arkadaşının paylaşımını paylaştı.

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Ezgi Mola eski halinde de bir dönem saçlarını kısa kullanmış. Mola'nın yeni imajı bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazıları tarafından ise beğenilmedi.

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Ezgi Mola
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