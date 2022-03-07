Ezgi Mola yeni imajıyla gündem oldu! Saçları kısacık

Yaptığı yorumlar, paylaşımlar ve oyunculuğuyla öne çıkan Ezgi Mola sosyal medyayı salladı. Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola imaj değişikliği yaptı.

Ezgi Mola saçlarını kısacık kestirdi ve bu halini paylaşıp "Şakacıktan yaptım sandıysanız üzülürüm! Şaka sevmem" dedi.

Güzel oyuncu yeni imajını yıllar önceki halini paylaşarak ti'ye alan arkadaşının paylaşımını paylaştı.

Ezgi Mola eski halinde de bir dönem saçlarını kısa kullanmış. Mola'nın yeni imajı bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazıları tarafından ise beğenilmedi.

