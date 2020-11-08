Ezgi Mola: 'Yıkık dökük evlere izin verildiğini...'

Ezgi Mola, geçtiğimiz akşam sevgilisi Mustafa Aksallı ile baş başa yemek yedi. Çift, çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Mola, İzmir'de 114 kişinin hayatını kaybettiği ve 1035 vatandaşımızın yaralandığı deprem hakkında konuştu.

Ünlü oyuncu, "Çok üzülüyorum. Sosyal medyada yıkık dökük evlere izin verildiğini görüyorum. Bir an önce önüne geçilebilmesi için güzel adımlar atılsın. insanlar zaten çok korkmuş durumdalar çok acı çekiyorlar. Allah yardımcıları olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.



