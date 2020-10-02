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Ezgi Şenler Çatı Katı Aşk dizisinden ayrıldı mı? Ezgi Şenler kimdir? Ezgi Şenler aslen nereli? İşte Ezgi Şenler'in hayatı!

02.10.2020 14:28 | Son Güncelleme:
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Ezgi Şenler Çatı Katı Aşk dizisinden ayrıldı mı? Ezgi Şenler kimdir? Ezgi Şenler aslen nereli? İşte Ezgi Şenler'in hayatı!

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Çatı Katı Aşk’ta şoke eden bir ayrılık yaşandığı iddia edildi. Dizide Ayşen karakterine hayat veren Ezgi Şenler’in projeden ayrıldığı konuşulmaya başlandı. Başrolünü oynadığı diziden ayrılık kararı alan Ezgi Şenler merak konusu oldu.

Cumartesi gecelerinde seyircisiyle buluşan Çatı Katı Aşk dizisi yaz sezonunda izleyicisinden tam not almayı başarmıştı. Temmuz ayında başlayan dizinin yapımcı ve kanal yönetimi Çatı Katı Aşk’ın yeni sezonda da devam etmesine karar verdi. Başrollerini Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz’in üstlendiği dizinin hayranlarını üzen haber magazin kulislerinde dolaşmaya başladı. Ezgi Şenler’in Çatı Katı Aşk kadrosundan çıktığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Haberin yayılmasından sonra Ezgi Şenler’in hayatına dair soruların sayısı arttı.

ezgi şenler

Kanal D ekranlarına gelen Bodrum Masalı dizisiyle popülerliğe kavuşan Ezgi Şenler genç neslin yetenekli oyuncuları arasında kendine yer bulmayı başardı. Güzelliği ve sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Ezgi Şenler son olarak Kanal D ekranlarına gelen Çatı Katı Aşk dizisiyle seyircisiyle buluşuyordu. Ezgi Şenler’in kadrodan ayrıldığının iddia edilmesi üzerine güzel oyuncu araştırılmaya başlandı. Peki Ezgi Şenler kimdir? Ezgi Şenler kaç yaşında ve nereli? İşte Ezgi Şenler hakkında merak edilen detaylar...

EZGİ ŞENLER KİMDİR?

28 Ocak 1993 tarihinde Ankara’da doğan güzel oyuncu hayatının büyük bir bölümünü başkentte geçirmiştir. Aslen Ankaralı olan Ezgi Şenler yaş olarak şu anda 27 yaşındadır. Ezgi Şenler boy-kilo olarak ise 1.68 metre ve 55 kilodur. Ezgi Şenler’in burcu ise kovadır.

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9 yaşındayken baleye merak saran Ezgi Şenler Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Balesi Bölümü’nde iki yıl eğitim aldı. Bu eğitimin ardından 11 yaşındayken Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konsevatuvarı Klasik Bale Bölümü’ne devam etti. Dans tutkusunu mesleğe dönüştümek isteyen Ezgi Şenler üniversite eğitimini de bu yöne çevirdi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nden mezun oldu.

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Konsevatuvar eğitiminin sonrasında oyunculuk yapmak isteyen Ezgi Şenler ilk deneyimini Bodrum Masalı dizisinde hayat verdiği Aslı karakteriyle yaşadı. 18 Ağustos 2016 tarihinde yayınlanmaya başlayan Bodrum Masalı dizisinin başrollerini Timuçin Esen, Şevval Sam ve Murat Aygen paylaştı. Ezgi Şenler’e oyunculuk deneyiminde usta isimlerin yanı sıra Alperen Durmaz, Dİlan Deniz Çiçek ve Hilmi Cem İntepe gibi genç oyuncular da eşlik etti.

ezgi şenler

Ezgi Şenler dizileri arasında Bodrum Masalı’nın yanında Canevim ve Nefes Nefese yer aldı. 2018 yılında Ezgi Şenler Nefes Nefes dizisinde Mercan rolünü canlandırdı. 2019 yılında ise Ezgi Şenler, Müjgan Haksever karakteriyle seyirci karşısına çıktı.

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