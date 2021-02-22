MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ezgi Sertel: Beni en iyi ikiz anneleri anlar

Ezgi Sertel: Beni en iyi ikiz anneleri anlar

22.02.2021 14:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ezgi Sertel: Beni en iyi ikiz anneleri anlar

Ezgi Sertel, bir yıl önce ikiz bebeklerini kucağına aldı. Sunucu, “Beni en iyi ikiz anneleri anlar” dedi

TRT 1’de yayınlanan ‘Fazlası Zarar’ programının sunucusu Ezgi Sertel, ikizlerinden sonra hayatının değiştiğini söyledi.

60336a3db57f1513e4ad9800

2016 yılında oyuncu Ozan Çobanoğlu ile nikah masasına oturan, bir sene önce de ikizleri Mert ve Tibet’i dünyaya getiren sunucu, “Doğumdan sonraki süreç benim için zor geçti. Hep evdeydik, annecim beni hiç yalnız bırakmadı. O anlamda güzel oldu. Çünkü anne-babasına sarılamayanlar var. Ben şanslıydım ailem ve eşim hep yanımdaydı” dedi.
60336a3db57f1513e4ad97fe

İkiz annesi olmanın yorucu ve özel bir şey olduğundan da bahseden Sertel, çocuklarıyla vakit geçirmek için her saniyeyi değerlendirdiğini anlatarak, “Beni en iyi ikiz anneleri anlar” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Boşanıyorlar! Boşanıyorlar!
Serpil Barlas'a veda! 'Single hazırlığı vardı...'Serpil Barlas'a veda! 'Single hazırlığı vardı...'
Yılbaşına sevenleriyle girecek! Yılbaşına sevenleriyle girecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

'Seks her yaşta önemli mi' sorusuna güldüren yanıt

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Yine durmadı! Kalça operasyonu sonrası paylaştı

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

Usta oyuncudan 'kıro'çıkışı! 'Müthiş yanıldık'

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

Diğer Haberler

Bomba iddia! Meltem Miraloğlu 62 yaşındaki psikoloğu ile aşk yaşıyor

Bomba iddia! Bu defa da 62 yaşındaki psikoloğu ile aşk yaşıyor

Özlem Balcı kimdir? Netflix’in teklifini reddeden Özlem Balcı kaç yaşında, nereli? İşte oynadığı diziler

Netflix'in teklifini reddeden Özlem Balcı kimdir?

Özlem Balcı Netflix'i sevişme sahneleri yüzünden reddetti

Sevişme sahnesini görünce... Gündem oldu

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük dalga konusu oldu! 'Bahar Candan'a benziyorsun'

Dalga konusu oldu! 'Bahar Candan'a benziyorsun'

Serpil Barlas'a veda! 'Single hazırlığı vardı...'

Serpil Barlas'a veda! 'Single hazırlığı vardı...'

Melisa Şenolsun bomba bir hikâyeyle dönüyor! Star dizisinde başrol

Bomba bir diziyle dönüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.