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  4. Sahte haritalar... Sahte heykeller... Tunceli'de akıllara durgunluk veren olay! Köylülerin neyi var neyi yok toplamışlar

Sahte haritalar... Sahte heykeller... Tunceli'de akıllara durgunluk veren olay! Köylülerin neyi var neyi yok toplamışlar

28.03.2025 11:53
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
28.03.2025 11:53
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Tunceli’de dolandırıcılar, kendi çizdikleri haritalarla belirledikleri alanlara, heykeller gömdüler. Dolandıracakları kişileri bulduklarında ise heykelleri tarihi eser diyerek gömdükleri yerden çıkarttırdılar, heykellerin satışı için sahte papazla da görüştürdüler. Dolandırıcılar, heykelleri yurt dışına çıkartma bahanesiyle vatandaşlardan 50 milyon TL topladılar. Şebekeye 9 ilde düzenlenen operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alındı.

Kentin kırsal kesimlerinde gezen şüpheliler, kendileri tarafından eski kağıt sayfalarına çizilen haritaları köydeki bazı kişilere göstererek, bölgede çok sayıda altın ve tarihi eser olduğunu söyledi. Şüpheliler, daha sonra haritalardaki bazı bölgeleri bu kişilere kazdırdı. Kazılarda küp içerisinde heykeller çıktı. Şüpheliler, kazıya katılanları, yurt dışında olduğunu belirttikleri sözde papazın heykelleri satın alacağını ifade ederek görüntülü görüştürdü.

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50 MİLYON DOLAR TOPLADILAR

Sözde papaz, heykelin Türkiye’de satışının sıkıntı olacağını belirterek, bunları yurt dışında yüksek miktarla alıp, satacağını söyledi. Heykelleri yurt dışına çıkışı için köylülerden yaklaşık 50 milyon TL toplandı. Kazıya katılanlar daha sonra dolandırıldıklarını anlayarak jandarmaya şikayette bulundu.

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ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Şikayet üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, özel ekip oluşturdu. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 aylık yapılan teknik ve fiziki takiple şebeke üyelerinin kimlikleri tespit edildi. Tunceli, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Mersin, Bingöl, Batman, Bitlis ve Gaziantep’te düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ise çok sayıda heykel, küp, sim kart, yüklü miktarda para ve silah ele geçirildi. Tunceli’ye getirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Heykel dolandırıcı kazı
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