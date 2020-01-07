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  4. Ezgi Sertel ikizlerine kavuşmak için gün sayıyor

Ezgi Sertel ikizlerine kavuşmak için gün sayıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 11:25 | Son Güncelleme

Yemek programlarıyla ünlenen sunucu Ezgi Sertel, 2018 yılında oyuncu Ozan Çobanoğlu ile dünyaevine girmişti. Şimdilerde bebek heyecanı yaşayan çift, ikizlerine kavuşmak için bekliyor.

Ezgi Sertel ikizlerine kavuşmak için gün sayıyor

Hamileliğinde 33. haftaya giren Sertel, eşiyle birlikte olan fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

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Güzel sunucu, bu karenin altına, "Bugün 33. haftamıza girdik çok şükür... Dua edin, 26. haftada erken doğum riski taşımam nedeniyle istirahatle doğumu ertelemeye çalışıyoruz. Ve haftalar geçtikçe mutlu oluyoruz Biraz daha durun yavrularım benim!" notunu düştü.

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İki erkek bebek dünyaya getirmeye hazırlanan Ezgi Sertel bu fotoğrafı ise "İçimde atan iki minik kalp... Yanımda bizim için aşkla atan bir kalp" diyerek yayınladı.

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Anahtar Kelimeler:
Ezgi Sertel Ozan Çobanoğlu

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