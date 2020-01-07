Ezgi Sertel ikizlerine kavuşmak için gün sayıyor

Hamileliğinde 33. haftaya giren Sertel, eşiyle birlikte olan fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Güzel sunucu, bu karenin altına, "Bugün 33. haftamıza girdik çok şükür... Dua edin, 26. haftada erken doğum riski taşımam nedeniyle istirahatle doğumu ertelemeye çalışıyoruz. Ve haftalar geçtikçe mutlu oluyoruz Biraz daha durun yavrularım benim!" notunu düştü.



İki erkek bebek dünyaya getirmeye hazırlanan Ezgi Sertel bu fotoğrafı ise "İçimde atan iki minik kalp... Yanımda bizim için aşkla atan bir kalp" diyerek yayınladı.

