Ezilen yüzüğü bakın ne hale getirdi

Yüzük ustasına gelerek ezilen alyansını teslim eden adam, yüzüğünün son halini görünce şaşırmadan edemedi. İşte etkileyici değişim...

Ölçüleri aldı ve alyansı eritip baştan yapmaya karar verdi.

Üç boyutlu bir balmumu modeli çıkarttı.

Balmumu modelini bir kabın içine yapıştırdı.

Ardından şişenin içini doldurmak için ne kadar toz koyacağına karar verdi.

Daha sonra su ekleyerek tozu harç haline getirdi.

Harcı şişeye döktükten sonra birkaç saat bekleyerek sert hale gelmesini sağladı.

Kalıba yanma döngüsü uygulayarak balmumunu eritti.

Beyaz altın olan alyansı eritmek için kaba yerleştirdi.

Biraz daha altın ekledi.

Altın eridi ve artık boşalan balmumu kalıbın yerine dökülmek için hazır hale geldi.

İşte boşluk dolduruluyor.

Ortaya bu ham döküm hali çıktı.

Bir kuyumcu testeresi ile halkanın düğmesi kesildi.

Düzgün bir iç düzeyi olması sağlandı

Zımpara diski ile alyans yumuşatıldı ve düzleştirildi.

Bir el aletiyle iyice parlatıldı.

Güzel ve düzgün kenarlar için şekil verildi.

Pürüzsüz ve rahat bir iç yüzey sağlandı.

Son parlatma diski ile alyans iyice parlak ve yumuşak bir hale getirildi.

Ve işte alyansın son hali!





