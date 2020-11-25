F.Bahçe - Beşiktaş maçının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 10. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 29 Kasım Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.
Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:
19.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
13.30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
16.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Şansalan
16.00 Aytemiz Alanyaspor- İttifak Holding Konyaspor: Bahattin Şimşek
16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
19.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Serkan Tokat
19.30 Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy
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