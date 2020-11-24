SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. F.Bahçe'de derbi öncesi kötü haber! Enner Valencia...

F.Bahçe'de derbi öncesi kötü haber! Enner Valencia...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.11.2020 10:01 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Milli görev için ülkesi Ekvadır'a gitmiş ve burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

F.Bahçe'de derbi öncesi kötü haber! Enner Valencia...

Valencia'ya yapılan son testte de sonuç değişmedi. 31 yaşındaki futbolcu bugün bir kez daha teste girecek. Eğer sonuç negatif çıkarsa İstanbul'a gelecek. Ancak burada da 5 günlük izolasyon altında olması gerekecek.

Bu nedenle Enner Valencia pazar günü Beşiktaş ile oynanacak derbide de takımdaki yerini alamayacak. (Akşam)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı Dikkatinden kaçmadı! Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı paylaşımı
Caner ağabey'i ısınmaya çağırıyoruz, gelmiyor...Caner ağabey'i ısınmaya çağırıyoruz, gelmiyor...
İşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’iİşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var!
10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var!
Türk gemisine yapılan skandal müdahaleyle ilgili flaş açıklama
Türk gemisine yapılan skandal müdahaleyle ilgili flaş açıklama
Fatih Terim, röportajı terketti!
Fatih Terim, röportajı terketti!
10 kişi Kayserispor'dan Galatasaray'a çelme!
10 kişi Kayserispor'dan Galatasaray'a çelme!
Ozan Tufan bombayı patlattı! Sörloth transferi...
Ozan Tufan bombayı patlattı! Sörloth transferi...
Caner ağabey'i ısınmaya çağırıyoruz, gelmiyor...
Caner ağabey'i ısınmaya çağırıyoruz, gelmiyor...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
'Kankamla sarılırken, golü kaçırdım'
'Kankamla sarılırken, golü kaçırdım'
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
12 Dev Adam'ın yeni hocası belli oldu
12 Dev Adam'ın yeni hocası belli oldu
Fenerbahçe istemişti... Beşiktaş alıyor!
Fenerbahçe istemişti... Beşiktaş alıyor!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
F.Bahçe'de derbi öncesi kötü haber! Enner Valencia...
F.Bahçe'de derbi öncesi kötü haber!
Fenerbahçe'de Perotti şoku!
Fenerbahçe'de Perotti şoku!
Ozan Tufan: "Caner Ağabey'i ısınmaya çağırıyoruz, gelmiyor..."
Caner ağabey'i ısınmaya çağırıyoruz, gelmiyor...
Ozan Tufan bombayı patlattı! Sörloth transferi...
Ozan Tufan bombayı patlattı! Sörloth transferi...
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin iddaa oranları açıklandı!
Dev derbinin iddaa oranları açıklandı!
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül seferberliği
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül seferberliği
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.