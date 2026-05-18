F.Bahçe'de Mahmut Uslu hedefe G.Saray'ı koydu! 'Fatih Terim'li gönderme

Fenerbahçe’de yaklaşan tarihi kongre öncesi Aziz Yıldırım’ın ekibi Kadıköy’de gövde gösterisi yaparken, ezeli rakip Galatasaray’a da ilk ciddi salvoyu gönderdi. Seçim çalışmaları için Ankara'da bulunan Yıldırım'ın katılamadığı Caddebostan seçim ofisi açılışında konuşan eski yönetici Mahmut Uslu, sarı-kırmızılıların ligdeki serisine son vereceklerini iddia etti.

SARI-LACİVERTLİLERDE MAHMUT USLU'DAN GALATASARAY'A "4 SENE" GÖNDERMELİ GÖZDAĞI!

Fenerbahçe’de kongre rüzgarları sert eserken, Aziz Yıldırım cephesinden ezeli rakip Galatasaray’a yaylım ateşi geldi. Kadıköy Caddebostan’daki seçim ofisinin açılışında konuşan sarı-lacivertli camianın tescilli sert dilli yöneticisi Mahmut Uslu, Galatasaray’ın ligdeki dominasyonuna son vereceklerini ilan etti.

CADDEBOSTAN'DA GÖVDE GÖSTERİSİ: AZİZ YILDIRIM ANKARA'DA, EKİBİ SAHADA!

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Seçim çalışmaları kapsamında Caddebostan'da açılan ofis, adeta Aziz Yıldırım’ın gövde gösterisine sahne oldu. Açılışa Yıldırım’ın yeni yönetim listesinde yer almasına kesin gözüyle bakılan Mahmut Uslu, Önder Fırat ve Barış Göktürk gibi ağır topların yanı sıra çok sayıda genel kurul üyesi katıldı. Başkan adayı Aziz Yıldırım, Ankara’daki seçim temasları nedeniyle açılışta bizzat yer alamazken, ekibi Kadıköy’de fitili ateşledi.

"FATİH TERİM DÖNEMİNDE DE DURDURMUŞTUK, YİNE DURDURACAĞIZ!"

Kürsüye çıkan Mahmut Uslu, Galatasaray’ın üst üste 4. şampiyonluğunu kazanarak 26. şampiyonluğa ulaşmasına atıfta bulunarak tarihi bir hatırlatma yaptı ve meydan okudu. Uslu, "Fatih Terim döneminde de 4 sene üst üste şampiyon olmuşlardı, sonra biz gelip mani olmuştuk. Bu sene inşallah hep beraber güç verirseniz, Aziz Yıldırım liderliğinde yine şampiyon olup bu gidişatlarını durduracağız." ifadelerini kullandı.