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F.Bahçe eski teknik direktörü Tamer Güney hayatını kaybetti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.08.2020 21:13 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, 2000-2003 yılları arasında futbol altyapımızda koordinatör olarak görev yapan, 2003 yılında Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini bir süreliğine yürüten Tamer Güney'in vefat ettiğini duyurdu.

F.Bahçe eski teknik direktörü Tamer Güney hayatını kaybetti

Fenerbahçe Tamer Güney'in vefat haberi nedeniyle resmi internet sayfası üzerinden bir açıkalam metni yayınladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada;

2000-2003 yılları arasında futbol altyapımızda koordinatör olarak görev yapan, 2003 yılında Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini bir süreliğine yürüten, milli takımda ve Türkiye Futbol Federasyonu’nda üstlendiği çeşitli görevlerle Türk futboluna önemli katkılar sağlayan Tamer Güney'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Merhum Tamer Güney’e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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