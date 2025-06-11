F.Bahçe'ye bir kötü haber daha! Comolli resmen açıkladı! "Türkiye'ye gelmeyecek"

Damien Comolli yaptığı açıklamada, Kolo Muani için Fenerbahçe iddialarını red ederken, Kolo Muani ile devam etmek istediklerini ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda Juventus forması giymeye devam edeceğini açıkladı. Comolli, Kolo Muani’nin kiralık sözleşmesinin Kulüpler Dünya Kupası boyunca uzatılması için PSG ile anlaştıklarını ve Fransız yıldız futbolcunun da gelecek sezon Juventus forması giymek istediğini söyledi.

KİRALIK GOLCÜ JUVENTUS’DA ÇOK SEVİLİYOR!

Juventus’da kiralık oynadığı dönem boyunca çıktığı 19 maçta 8 gol 2 asistlik bir performans gösteren Muani, taraftarın göz bebeği durumunda. Juventus taraftarı onun takımda kalmasını çok istiyor.

SIRP YILDIZ VLAHOVIÇ İÇİN AÇIK KAPI BIRAKTI…

juventus CEO’su Damien Comolli, takımın yıldız forveti Vlahovic için de “Sözleşme durumunu, ne istediğini anlamamız gerekiyor. Ondan sonra karar verebileceğim” açıklamasında bulundu.