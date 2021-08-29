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F.Bahçeli taraftarlardan Alexis Sanchez çağrısı

29.08.2021 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, golcü arayışını sürdürüyor. Sarı-lacivertli yönetimin, Alexis Sanchez'de ısrarcı olduğu öğrenilirken taraftarların da Şilili yıldıza sosyal medya üzerinden "Come to Fenerbahçe" çağrıları yapması dikkat çekti.

F.Bahçeli taraftarlardan Alexis Sanchez çağrısı

Uzun süren golcü arayışlarının ardından bir yıldız ismi kadroya katmayı planlayan Fenerbahçe yönetiminin Alexis Sanchez'de ısrarcı olduğu öğrenildi.

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Inter ile sözleşmesinin feshi konusunda görüşmelerini sürdürdüğü belirtilen Şilili için sarı-lacivertlilerin yıllık net 3.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi.

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Bu arada binlerce taraftar da Sanchez'in sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarının altına, "Come to Fenerbahçe" yazıyor. Bu paylaşımlar İtalya basınında da geniş yer aldı.

(SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Alexis Sanchez
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