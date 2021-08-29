F.Bahçeli taraftarlardan Alexis Sanchez çağrısı

Uzun süren golcü arayışlarının ardından bir yıldız ismi kadroya katmayı planlayan Fenerbahçe yönetiminin Alexis Sanchez'de ısrarcı olduğu öğrenildi.

Inter ile sözleşmesinin feshi konusunda görüşmelerini sürdürdüğü belirtilen Şilili için sarı-lacivertlilerin yıllık net 3.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi.

Bu arada binlerce taraftar da Sanchez'in sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarının altına, "Come to Fenerbahçe" yazıyor. Bu paylaşımlar İtalya basınında da geniş yer aldı.

(SPORX)



