F1 2019 sistem gereksinimleri bugün resmi olarak açıklandı

28 Haziran 2019 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkışını gerçekleştirecek olan F1 2019, bugün sistem gereksinimi ile karşımıza çıktı. Codemasters tarafından geliştirilen oyun grafikleri ile bu yılın yarış oyunları arasında öne çıkacak gibi görünüyor.

Oyunu akıcı bir şekilde oynayabilmek için Nvidia’nın GTX 1660 ekran kartına ve Intel i5 9600K işlemciye sahip olmanız gerekiyor. Düşük ayarlarda oynamak için ise GTX 640 iş görecek gibi görünüyor.

F1 2019 sistem gereksinimleri



Minimum sistem gereksinimi



İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10

İşlemci: Intel i3 2130 / AMD FX4300

RAM: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX640 / HD7750

DirectX: Version 11

Depolama: 80 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimi



İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel i5 9600k / AMD Ryzen 5 2600x

RAM: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1660ti / RX590

DirectX: Version 12

Depolama: 80 GB boş alan

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