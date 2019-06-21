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F1 2019 sistem gereksinimleri bugün resmi olarak açıklandı

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TEKNOLOJİ  | 21.06.2019 09:29 | Son Güncelleme

Oyunu akıcı bir şekilde oynamak için GTX 1660 ekran kartına sahip olmanız gerekiyor.

F1 2019 sistem gereksinimleri bugün resmi olarak açıklandı

28 Haziran 2019 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkışını gerçekleştirecek olan F1 2019, bugün sistem gereksinimi ile karşımıza çıktı. Codemasters tarafından geliştirilen oyun grafikleri ile bu yılın yarış oyunları arasında öne çıkacak gibi görünüyor.

Oyunu akıcı bir şekilde oynayabilmek için Nvidia’nın GTX 1660 ekran kartına ve Intel i5 9600K işlemciye sahip olmanız gerekiyor. Düşük ayarlarda oynamak için ise GTX 640 iş görecek gibi görünüyor.

F1 2019 sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimi

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10
İşlemci: Intel i3 2130 / AMD FX4300
RAM: 8 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GTX640 / HD7750
DirectX: Version 11
Depolama: 80 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimi

İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel i5 9600k / AMD Ryzen 5 2600x
RAM: 16 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GTX 1660ti / RX590
DirectX: Version 12
Depolama: 80 GB boş alan

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Anahtar Kelimeler:
F1 2019

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