F1 efsanesinden üzücü haber! Hayatını kaybetti

Alex Zanardi, 59 yaşında hayatını kaybetti. Ölümüyle ilgili ayrıntılar henüz açıklanmadı, ancak uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Sağlık sorunlarıyla uzun süre mücadele eden Zanardi, hayatını kaybetti.

Çiğdem Berfin Sevinç

Eski Formula 1 pilotu ve Paralimpik efsanesi Alex Zanardi, 59 yaşında hayatını kaybetti. 1990'lı yıllarda Jordan, Minardi, Lotus ve Williams takımlarında F1 yarışlarıyla adını duyuran Zanardi, aynı zamanda Chip Ganassi ile CART Şampiyonası'nda da mücadele etti.

YAŞAM MÜCADELESİ VERMİŞTİ

Zanardi'nin kariyeri, 2001 yılının Eylül ayında Almanya'nın Lausitzring pistinde geçirdiği korkunç bir kazayla sona erdi. 200 mph hızla meydana gelen kazada, Zanardi'nin arabası oval pistte kayarak, Alex Tagliani'nin aracının yanına çarptı. Bu kazada, Zanardi her iki bacağını kaybetti, pelvisini kırdı ve %75 kan kaybı yaşadı. Kazadan sonra beş gün boyunca komada kaldı.

Zanardi'nin ölümü Cumartesi günü doğrulandı ve ardından çok sayıda taziye mesajı geldi.

