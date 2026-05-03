Olimpiyat madalyalı sporcuya şok ceza! Müstehcen paylaşımları olay yaratmıştı

Olimpiyat bronz madalyalı Alysha Newman, doping testlerini kaçırdığı gerekçesiyle 20 ay men edildi. Ünlü sporcu, aldığı ceza sonrası 2027’ye kadar yarışmalardan uzak kalacak. Öte yandan sporcunun ücret karşılığı yaptığı paylaşımlarda vücudunu paylaşması tartışmalara sebep olmuştu.

Çiğdem Berfin Sevinç

Kanadalı sırıkla atlama sporcusu Alysha Newman, doping kontrollerine ilişkin kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle yaklaşık iki yıl spordan men edildi. 2024 Paris Olimpiyatları’nda bronz madalya kazanan 31 yaşındaki sporcu, aldığı ceza nedeniyle 2027 yılına kadar pistlerden uzak kalacak.

Üç Testi Kaçırdı, Ceza Kaçınılmaz Oldu

Atletizm Dürüstlük Birimi (AIU) tarafından yapılan açıklamada, Newman’ın zorunlu doping kontrolleri kapsamında üç ayrı “bulunabilirlik” bildirimini ihlal ettiği belirtildi. Bu nedenle sporcuya 20 ay men cezası verildiği ve 23 Ağustos 2025 sonrası sonuçlarının da geçersiz sayıldığı bildirildi.

Sadece Performansıyla Değil, Özel Hayatıyla da Gündemdeydi

Başarılı sporcu, elde ettiği derecelerin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geldi. Paris Olimpiyatları sırasında bazı sporcular gibi ücretli bir platformda cinsel içerikli paylaşımlar yaparak vücudu üzerinden para kazanması uzun süre tartışmalara konu olmuştu.

