SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. F1'in köklü takımı satılabilir

F1'in köklü takımı satılabilir

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 29.05.2020 14:51 | Son Güncelleme

Formula 1'in köklü takımlarından Williams'ı da bünyesinde barındıran "Williams Grand Prix Holding" (WGPH), şirket hisselerinin bir kısmını ya da tamamını satmanın gündemlerinde olduğunu açıkladı.

F1'in köklü takımı satılabilir

Son 3 sezondaki başarısız performansının üstüne yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgınının da eklenmesiyle ekonomik açıdan zor günler yaşayan F1 tarihinin en başarılı takımlarından Williams'ın satışı gündeme geldi.

Hisseleri Frankfurt Borsası'nda işlem gören WGPH, F1 Dünya Şampiyonası'ndaki isim sponsoru ile aralarındaki sözleşmenin feshedildiği haberinin yanı sıra 2019 yılı finansal raporunu da internet sitesinden duyurdu.

Rapora göre geliri önceki yıla kıyasla 16,3 milyon azalarak 160,2 milyon sterline düşen şirket, 12,9 milyon kar açıkladığı 2018'in aksine 13 milyon sterlin zarar etti.

WGPH'nin geleceği için doğru adımın ne olacağı konusunda nihai karara varılmasa da yeni stratejik hamle doğrultusunda şirketin azınlık hissesi veya tüm hisselerinin satışının da seçenekler dahilinde bulunduğu belirtildi.

1977'de Frank Williams tarafından kurulan F1 takımının, 7 pilotlar ve 9 takımlar şampiyonluğu bulunuyor. Tarihinde 114 yarış birinciliği olan Williams, 2012 İspanya Grand Prix'sinden beri yarış, 1997'den bu yana ise herhangi bir şampiyonluk kazanamadı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?
MotoGP'nin 2 ayağı daha iptal edildiMotoGP'nin 2 ayağı daha iptal edildi
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HSK'dan duruşma tarihleriyle ilgili flaş açıklama

HSK'dan duruşma tarihleriyle ilgili flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için genelge

Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişinin testi pozitif!

Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişinin testi pozitif!

Fenerbahçe'den transfer bombası

Fenerbahçe'den transfer bombası

G.Saray'ın eski yıldızı Süper Lig'e dönüyor!

G.Saray'ın eski yıldızı Süper Lig'e dönüyor!

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Survivor Sercan'a büyük sürpriz!

Survivor Sercan'a büyük sürpriz!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ronaldo'nun sevgilisinden olay paylaşım

Ronaldo'nun sevgilisinden olay paylaşım

Survivor Aycan'dan flaş itiraf!

Survivor Aycan'dan flaş itiraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli yüzücü Zülal Zeren: Fenerbahçe'de bulunmak bir ayrıcalık

'F.Bahçe'de bulunmak bir ayrıcalık'

Koronavirüse karşı terasa havuz kurdu

Koronavirüse karşı terasa havuz kurdu

MotoGP'nin 2 ayağı daha iptal edildi

MotoGP'nin 2 ayağı daha iptal edildi

At yarışları başlıyor mu? At yarışları ne zaman başlıyor?

At yarışları yeniden başlıyor

Eski milli atlet Mehmet Çöteli hayatını kaybetti

Eski milli atlet hayatını kaybetti

Formula 1'de Hollanda Grand Prix'si 2021'e ertelendi

F1'de Hollanda Grand Prix'si de ertelendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.