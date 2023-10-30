F1 Meksika Grand Prix'sini Verstappen kazandı

Başkent Meksiko'daki 4.304 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılan yarışı ilk sırada tamamlayan Verstappen, bu sezon 16. kez podyumun zirvesine çıktı.

Hollandalı sporcu, geçen sezon kazandığı 15 yarışla kırdığı "bir sezonda en çok birincilik elde eden pilot" rekorunu Meksika'da geliştirdi.

Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'ın ikinciliği elde ettiği Meksika'da, Ferrari pilotu Charles Leclerc üçüncü oldu.

Şampiyonanın 21. yarışı Brezilya Grand Prix'si, 5 Kasım Pazar günü düzenlenecek.

Meksika Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5'teki puan sıralaması şöyle oluştu:

Pilotlar

Max Verstappen (Hollanda): 491 Sergio Perez (Meksika): 240 Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 220 Carlos Sainz (İspanya): 183 Fernando Alonso (İspanya): 183

Takımlar

Red Bull: 731 Mercedes: 371 Ferrari: 349 McLaren: 256 Aston Martin: 236





