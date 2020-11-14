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F1 pilotları İstanbul'daki zorlu yarış öncesi son antrenmanda

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 14.11.2020 14:23 | Son Güncelleme

Formula 1 sezonunun 14. yarışı yarın İstanbul’da koşulacak. Bugün gerçekleşecek sıralama turları öncesi pilotlar son kez antrenman için piste indi.

F1 pilotları İstanbul'daki zorlu yarış öncesi son antrenmanda

9 yıl aradan sonra tekrar İstanbul’a gelen Formula 1’de bugün gerçekleşecek sıralama turları öncesi pilotlar son kez antrenman için Intercity İstanbul Park’ın asfaltına çıktı.

Yağmurun başlamasıyla zor anların yaşandığı antrenmanda son turlarını atan pilotlar bugün saat 15.00’te bu kez pole pozisyonunu almak için kıyasıya mücadele edecek.

Antrenman turlarında zaman zaman yaşanan temaslar ise şimdiden yarışın heyecanını zirveye taşıdı. Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’te program şu şekilde:

14 KASIM CUMARTESİ

15.00-16.00 sıralama turları

15 KASIM PAZAR

13.10 Yarış

47

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