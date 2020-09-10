F1 pilotu Sebastian Vettel 2021’de Aston Martin ile yarışacak! Sebastian Vettel ve Aston Martin ile ilgili merak edilenler!

2015 senesinden beri Ferrari için yarışan ünlü Alman pilot Sebastian Vettel 2021 Formula 1 sezonunda Aston Martin için yarışacak. 4 defa dünya şampiyonluğu olan Alman pilotun sözleşme detayları henüz paylaşılmadı. Ancak başarılı pilot, 2021 yılında Aston Martin pilotu olmanın gurur verici olduğunu söyledi. Aston Martin ile ilgili olarak efsanevi bir otomobil şirketi ifadesini kullanan pilot, kendisi için bunun yeni bir macera olacağını dile getirdi. Ekibin sonuçlarını bu sezon çok etkileyici olduğunu vurgulayan Sebastian Vettel, gelecek sezonun ise çok daha parlak göründüğünü belirtti.
Aston Martin, Meksikalı pilotu Sergio Perez ile ise yollarını ayırdı. İtalyan spor basını tarafından 6 sezon boyunda Ferrari ile yarışan Alman pilotun ayrılığının kesinleştiği duyuruldu. Şimdi Vettel, 2021 yılı itibarıyla Racing Post takımının yerini alacak olan Aston Martin'de Sergio Perez yerine sürücü koltuğunda olacak. İşte Sebastian Vettel hayatı ile ilgili tüm merak edilenler...
Sebastian Vettel yeni takımı belli olduktan sonra çok daha fazla insan tarafından merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Sebastian Vettel kariyer olarak oldukça başarılı ve ilgi çekici bir kariyere sahip. 3 Temmuz 1987 Almanya doğumlu olan Alman Formula 1 pilotu, daha önce Ferrari ile yarışıyordu. Sebastian Vettel yaş olarak şu an 33 yaşında. Vettel, 2006 yılında Formula 1 tarihindeki en genç pilot olma unvanını kazandı. En genç pilot olarak çok sayıda rekor kıran Vettel’in, rekorların adamı olarak bilinen Michael Schumacher’in izinden gittiği düşünüldü. 2011 sezonunda ise tüm sezonu domine ederek bitime 5 yarış kala şampiyon oldu.
Sebastian Vettel kaç kez şampiyon oldu diye de merak ediliyor. Vettel’in 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında 4 defa şampiyonluğu bulunuyor. Toplamda 244 yarışa katılan ve 53 yarış birinciliği olan deneyimli pilotun ilk yarışı 2007 yılındaki ABD Grand Prix’i iken son yarışı ise 2020 yılındaki Macaristan Grand Prix’i oldu. Sebastian Vettel şampiyonlukları ile merak edilmesinin yanı sıra özel hayatı ile de araştırılıyor. Sebastian Vettel eşi Hanna Prater ile 2019 yılında beri evli. Sebastian Vettel boyu ise 1,75 metre.
İngiliz otomobil üreticisi olan Aston Martin, 1913 senesinde kuruldu. İlk otomobilini 1914 senesinde piyasaya süren marka, 1947 senesinde David Brown Engineering Limited tarafından satın alınmasının ardından 2007 senesinde firmayı Ford firması David Richards’ın önderlik ettiği yatırım grubuna sattı. Aston Martin modelleri arasında V8 Vantage, V8 Vantage Roadster & V12 Vantage, DB9 & DB9 Volante, Vanquish, Rapide, Aston Martin V12 Zagato, Cygnet, based on the Toyota iQ, Aston Martin CC100 Speedster (concept) ve Aston Martin One-77 bulunuyor.
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