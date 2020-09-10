SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. F1 pilotu Sebastian Vettel 2021’de Aston Martin ile yarışacak! Sebastian Vettel ve Aston Martin ile ilgili merak edilenler!

F1 pilotu Sebastian Vettel 2021’de Aston Martin ile yarışacak! Sebastian Vettel ve Aston Martin ile ilgili merak edilenler!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 10.09.2020 12:43 | Son Güncelleme

4 kez Formula 1 şampiyonu olan Alman pilot Sebastian Vettel, 2021 yılı itibarıyla Aston Martin ile yarışacak. Şimdi Sebastian Vettel ve Aston Martin araştırılmaya başlandı. Peki, Sebastian Vettel kimdir? İşte Aston Martin tarihi…

F1 pilotu Sebastian Vettel 2021’de Aston Martin ile yarışacak! Sebastian Vettel ve Aston Martin ile ilgili merak edilenler!

2015 senesinden beri Ferrari için yarışan ünlü Alman pilot Sebastian Vettel 2021 Formula 1 sezonunda Aston Martin için yarışacak. 4 defa dünya şampiyonluğu olan Alman pilotun sözleşme detayları henüz paylaşılmadı. Ancak başarılı pilot, 2021 yılında Aston Martin pilotu olmanın gurur verici olduğunu söyledi. Aston Martin ile ilgili olarak efsanevi bir otomobil şirketi ifadesini kullanan pilot, kendisi için bunun yeni bir macera olacağını dile getirdi. Ekibin sonuçlarını bu sezon çok etkileyici olduğunu vurgulayan Sebastian Vettel, gelecek sezonun ise çok daha parlak göründüğünü belirtti.

Aston Martin, Meksikalı pilotu Sergio Perez ile ise yollarını ayırdı. İtalyan spor basını tarafından 6 sezon boyunda Ferrari ile yarışan Alman pilotun ayrılığının kesinleştiği duyuruldu. Şimdi Vettel, 2021 yılı itibarıyla Racing Post takımının yerini alacak olan Aston Martin'de Sergio Perez yerine sürücü koltuğunda olacak. İşte Sebastian Vettel hayatı ile ilgili tüm merak edilenler...

Sebastian Vettel kimdir?

Sebastian Vettel yeni takımı belli olduktan sonra çok daha fazla insan tarafından merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Sebastian Vettel kariyer olarak oldukça başarılı ve ilgi çekici bir kariyere sahip. 3 Temmuz 1987 Almanya doğumlu olan Alman Formula 1 pilotu, daha önce Ferrari ile yarışıyordu. Sebastian Vettel yaş olarak şu an 33 yaşında. Vettel, 2006 yılında Formula 1 tarihindeki en genç pilot olma unvanını kazandı. En genç pilot olarak çok sayıda rekor kıran Vettel’in, rekorların adamı olarak bilinen Michael Schumacher’in izinden gittiği düşünüldü. 2011 sezonunda ise tüm sezonu domine ederek bitime 5 yarış kala şampiyon oldu.

Sebastian Vettel kaç kez şampiyon oldu diye de merak ediliyor. Vettel’in 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında 4 defa şampiyonluğu bulunuyor. Toplamda 244 yarışa katılan ve 53 yarış birinciliği olan deneyimli pilotun ilk yarışı 2007 yılındaki ABD Grand Prix’i iken son yarışı ise 2020 yılındaki Macaristan Grand Prix’i oldu. Sebastian Vettel şampiyonlukları ile merak edilmesinin yanı sıra özel hayatı ile de araştırılıyor. Sebastian Vettel eşi Hanna Prater ile 2019 yılında beri evli. Sebastian Vettel boyu ise 1,75 metre.

Aston Martin Tarihi

İngiliz otomobil üreticisi olan Aston Martin, 1913 senesinde kuruldu. İlk otomobilini 1914 senesinde piyasaya süren marka, 1947 senesinde David Brown Engineering Limited tarafından satın alınmasının ardından 2007 senesinde firmayı Ford firması David Richards’ın önderlik ettiği yatırım grubuna sattı. Aston Martin modelleri arasında V8 Vantage, V8 Vantage Roadster & V12 Vantage, DB9 & DB9 Volante, Vanquish, Rapide, Aston Martin V12 Zagato, Cygnet, based on the Toyota iQ, Aston Martin CC100 Speedster (concept) ve Aston Martin One-77 bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dedeleri Sivas'tan göçtü! Artık onları tüm dünya tanıyor Dedeleri Sivas'tan göçtü! Artık onları tüm dünya tanıyor
Eczacıbaşı VitrA kupayı kazandı!Eczacıbaşı VitrA kupayı kazandı!
G.Saray'ın yeni transferi Fatih Öztürk kimdir?G.Saray'ın yeni transferi Fatih Öztürk kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Mardin'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama kararı!
Mardin'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama kararı!
Fatih Terim'den transfer kararı
Fatih Terim'den transfer kararı
Beşiktaş forvet hattına Diego Costa'yı istiyor
Beşiktaş forvet hattına Diego Costa'yı istiyor
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
F.Bahçe ve Beşiktaş'tan Giuliano bombası
F.Bahçe ve Beşiktaş'tan Giuliano bombası
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Genç Kız Voleybol takımımız Avrupa Şampiyonu!
Genç Kız Voleybol takımımız Avrupa Şampiyonu!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Dünyaca ünlü boksör canlı yayında eşini aldattı
Dünyaca ünlü boksör canlı yayında eşini aldattı
İşte Mike Tyson'ın maçının tarihi
İşte Mike Tyson'ın maçının tarihi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mercan bebeğe bir destek de Boskoviç’ten
Mercan bebeğe bir destek de Boskoviç’ten
F1 pilotu Sebastian Vettel 2021’de Aston Martin ile yarışacak! Sebastian Vettel ve Aston Martin ile ilgili merak edilenler!
F1 pilotu Sebastian Vettel 2021’de Aston Martin ile yarışacak! Sebastian Vettel ve Aston Martin ile ilgili merak edilenler!
ABD Açık'ta yarı finalistler belli oldu
ABD Açık'ta yarı finalistler belli oldu
Serena Williams ABD Açık'ta yarı finalde
Serena Williams yarı finalde
Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu!
Eczacıbaşı VitrA kupayı kazandı!
Eski milli güreşçi Gıyasettin Yılmaz yaşamını yitirdi
Eski milli güreşçi hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.