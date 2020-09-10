F1 pilotu Sebastian Vettel 2021’de Aston Martin ile yarışacak! Sebastian Vettel ve Aston Martin ile ilgili merak edilenler!

2015 senesinden beri Ferrari için yarışan ünlü Alman pilot Sebastian Vettel 2021 Formula 1 sezonunda Aston Martin için yarışacak. 4 defa dünya şampiyonluğu olan Alman pilotun sözleşme detayları henüz paylaşılmadı. Ancak başarılı pilot, 2021 yılında Aston Martin pilotu olmanın gurur verici olduğunu söyledi. Aston Martin ile ilgili olarak efsanevi bir otomobil şirketi ifadesini kullanan pilot, kendisi için bunun yeni bir macera olacağını dile getirdi. Ekibin sonuçlarını bu sezon çok etkileyici olduğunu vurgulayan Sebastian Vettel, gelecek sezonun ise çok daha parlak göründüğünü belirtti.

Aston Martin, Meksikalı pilotu Sergio Perez ile ise yollarını ayırdı. İtalyan spor basını tarafından 6 sezon boyunda Ferrari ile yarışan Alman pilotun ayrılığının kesinleştiği duyuruldu. Şimdi Vettel, 2021 yılı itibarıyla Racing Post takımının yerini alacak olan Aston Martin'de Sergio Perez yerine sürücü koltuğunda olacak. İşte Sebastian Vettel hayatı ile ilgili tüm merak edilenler...

Sebastian Vettel kimdir?

Sebastian Vettel yeni takımı belli olduktan sonra çok daha fazla insan tarafından merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Sebastian Vettel kariyer olarak oldukça başarılı ve ilgi çekici bir kariyere sahip. 3 Temmuz 1987 Almanya doğumlu olan Alman Formula 1 pilotu, daha önce Ferrari ile yarışıyordu. Sebastian Vettel yaş olarak şu an 33 yaşında. Vettel, 2006 yılında Formula 1 tarihindeki en genç pilot olma unvanını kazandı. En genç pilot olarak çok sayıda rekor kıran Vettel’in, rekorların adamı olarak bilinen Michael Schumacher’in izinden gittiği düşünüldü. 2011 sezonunda ise tüm sezonu domine ederek bitime 5 yarış kala şampiyon oldu.