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  4. F1 pilotu Sergio Perez koronavirüsü atlattı

F1 pilotu Sergio Perez koronavirüsü atlattı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 13.08.2020 12:17 | Son Güncelleme

Formula 1 takımlarından Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez, yeni tip koronavirüs hastalığını atlattı.

F1 pilotu Sergio Perez koronavirüsü atlattı

Racing Point'ten yapılan açıklamada, Perez'e yapılan son Kovid-19 testinin negatif çıktığı duyuruldu. Meksikalı pilotun, 16 Ağustos'ta İspanya'da düzenlenecek sezonun 6. yarışında mücadele edeceği belirtildi.

30 Temmuz'daki koronavirüs testi pozitif çıkan Perez, Büyük Britanya'daki sezonun 4. ve 5. yarışına katılamamıştı.

(İHA)

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