Fabian Ruiz: "Çok zor bir maç olacağını biliyoruz"

İspanyol futbolcu Fabian Ruiz, Türkiye ile zor bir karşılaşma oynayacaklarını söyledi.

Fabian Ruiz: "Çok zor bir maç olacağını biliyoruz"
Berker İşleyen

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında İspanya yarın saat TSİ 22.45’te evinde A Milli Futbol Takımı ile mücadele edecek.

Bu karşılaşma öncesinde La Cartuja Stadyumu’nda basın toplantısı düzenleyen İspanyol futbolcu Fabian Ruiz, önemli bir maça çıkacaklarını söyleyerek, "Çok zor bir maç olacak, Türk Milli Takımını biliyoruz, çok önemli oyuncuları bulunuyor, kazanmak için gelecekler. Maçın başından itibaren bizi zorlayacaklar, çok odaklanmış bir şekilde maça çıkmalıyız. Çok zor olacağını biliyoruz, kaliteli ve büyük oyuncular olan bir milli takım, umarım kazanacağız. Yenilmezlik serimizi 31 maça yükseltmek istiyoruz" diye konuştu.

Real Betis taraftarı olduğunu ve bu stadyumda oynanacak müsabakadan dolayı mutluluk duyduğunu söyleyen Ruiz, "Kendi şehrimde oynayacak olmak benim için büyük bir mutluluk. Yarın umarım Dünya Kupası’na gitmeyi hep birlikte kutlarız. Betis’in logosunu burada görmek beni çok mutlu ediyor. Real Betis taraftarıyım, bir gün geri dönmeyi düşünüyorum. Kariyerimi evimde bitirmek istiyorum, umarım bu rüyamı gerçekleştirebilirim" şeklinde konuştu.

İspanya
