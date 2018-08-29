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Fabian transferinden neden vazgeçildiği ortaya çıktı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.08.2018 14:12 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin İstanbul’a getirdiği Meksikalı oyuncu Marco Fabian'ın transferi bizzat Başkan Ali Koç tarafından engellendi. İşte sağlık sorunlarının bahane edilerek vazgeçilen transferin perde arkasında yaşananlar...

Fabian transferinden neden vazgeçildiği ortaya çıktı

Fenerbahçe, Marco Fabian'ı geçtiğimiz pazar akşam saatlerinde İstanbul'a getirdi. Transfer için hem Frankfurt kulübüyle hem de oyuncunun kendisiyle prensip anlaşmasına varılmıştı. Meksikalı 10 numaranın sağlık kontrolleri temiz çıkarsa sözleşme imzalanacaktı. Ancak pazartesi sabahı itibarıyla suyun yönü bir anda değişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Bursaspor camiasının önemli isimlerinden biri telefon açtı ve görüşmede, "Sayın Başkan, İstanbul'a getirdiğiniz oyuncu birkaç gün önce Bursaspor'a önerildi. Bize yıllık 700 bin Euro ücret ve bonservissiz olarak gelecekti. Geçen yılki performansı bizi şüpheye düşürdü ve transferi gerçekleştirmedik" bilgisini paylaştı.

Fenerbahçe Başkanı Koç bu bilginin ardından önce şaşkınlık yaşadı, ardından hemen devreye girdi. Çünkü Fenerbahçe oyuncuyla yıllık 1.5 milyon Euro üzerinden anlaşmış, kulübüne de 1.5 milyon Euro ödemeyi kabul etmişti. Koç, Fabian'ın menajerine bizzat telefon açıp "Fikrimizi değiştirdik, oyuncuya 700 bin Euro öneriyoruz. Kulübüne de bonservis ödemeyiz" dedi.

Menajer bu fikir değişikliğine tepki gösterirken, Koç "Son teklifimiz bu isterseniz kabul edin" diyerek restini çekti. Bu esnada sağlık kontrollerinde "Oyuncunun bel fıtığı problemi transfere engel değil ancak ileride sıkıntı yaşayabilir" raporu gelince başkan transferi tümden iptal etti. (SABAH)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Marco Fabian ali koç

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