Fabiano Leisman: “Takım için her şeyi yapmaya hazırım”

Denizlispor’un savunma hattındaki yeni transferi Fabiano Leismann, “Galibiyet aldığınızda öz güveniniz de yeniden geliyor. Öz güven kazanmak içinde bir galibiyet alarak devam etmek istiyoruz” dedi.

Süper Lig’de 3. hafta müsabakaları kapsamında Antalyaspor’a konuk olacak Denizlispor hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. İdman öncesi basın mensupları ile bir araya gelen ve yeşil-siyahlı ekibin savunma hattındaki yeni transferi Fabiano Leismann Antalyaspor deplasmanında 1 puanın dahi önemli olduğu söyledi. Hedeflerinin galibiyet olduğunu söyleyen Leismann, “Yarış içerisinde düşünün kendinizi ve her maçın ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. O yüzden alacağınız 1 puanın bile sezon sonunda fark oluşturacağını düşünebilirsiniz. Tabii ki istediğimiz gibi başlamasak da istediğiniz noktalara gelebilmek için her hafta her gün neyi çalışmamız gerekiyorsa onu pratiğe döküp sahada yansıtmak için elimizde bir fırsat var. Bu fırsat da Antalyaspor maçında kullanmak istiyoruz. Bir galibiyet aldığınızda öz güveniniz de yeniden geliyor. Öz güven kazanmak içinde bir galibiyet alarak devam etmek istiyoruz” dedi.