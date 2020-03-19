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Fabien Farnolle'den koronavirüsten 'korkuyorum' mesajı!

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 19.03.2020 15:33 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor’un file bekçisi Fabien Farnolle, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalanmaktan çok korktuğunu söyledi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kalecisi Fabien Farnolle, sosyal medya hesabından korona virüsü ile ilgili bir açıklama yaptı. Neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün kendilerini korkuttuğunu ve biran önce evlerine gitmek istediklerini söyleyen Farnolle, "Burada durarak birbirimiz için büyük riskler alıyoruz. Sürekli bir yolculuk yapıyoruz. Hava alanlarından otellerine kadar bir yerden bir yere gidiyoruz. Niye bizler, ailelerimizin yanında duramıyoruz. Hepimiz birbirimiz için çok büyük bir risk taşıyoruz. Her şey kapanıyor ama sadece biz risk almaya devam ediyoruz" diye konuştu.

(İHA)

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