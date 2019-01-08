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Fabien Farnolle: Fenerbahçe Sadık Çiftpınar'ı aldığı için gurur duyabilir

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 08.01.2019 10:50 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor’un file bekçisi Fabien Farnolle, Sadık Çiftpınar’ın Fenerbahçe’ye transfer olmasıyla ilgili, “Sadık’ı ben hep 'askerim' diye çağırırdım. Çünkü ona inanılmaz güveniyorduk. Fenerbahçe Sadık’ı aldığı için gurur duyabilir” dedi.

Fabien Farnolle: Fenerbahçe Sadık Çiftpınar'ı aldığı için gurur duyabilir

Evkur Yeni Malatyaspor’un file bekçisi Fabien Farnolle, Antalya kampında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu.

Takım için yaptığı her şeyden gurur duyduğunu söyleyen Farnolle, "İyi bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarı için de çalışıyoruz. İnşallah ikinci yarıda iyi geçer" şeklinde konuştu. Sadık Çiftpınar’ın Fenerbahçe’ye transfer olmasını değerlendiren deneyimli kaleci, "Sadık’ı ben hep askerim diye çağırırdım. Çünkü ona inanılmaz güveniyorduk. Benim önümde oynayan 4 oyuncu da asker gibiydi. Sadık en cesurlarından biriydi ve takım adına önemli parçalardan biriydi. Fenerbahçe Sadık’ı aldığı için gurur duyabilir. Çok iyi bir oyuncu aldılar. Gelecek oyuncular da Sadık’ın yerini doldurmaya çalışacaktır. Umarım öyle olur" diye konuştu.,

"Barış kanatta çok iyi işler yapıyor"

Takıma yeni gelen Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli’yi ligden tanıdığını ifade eden 33 yaşındaki file bekçisi, "Barış kanatta çok iyi işler yapıyor. Yiğithan defansta fiziğiyle iyi. Zaten Fenerbaçe’de oynayan oyuncuların kötü olma şansı yok. Kaliteli oyuncular. Onları burada iyi ağırlayacağız. Aile gibi bir takıma geliyorlar” dedi.

Fabien Farnolle, Süper Lig’de kalecilerden M. Başakşehirli Mert Günok ve Antalyasporlu Ruud Boffin’i beğendiğini söylerken, Malatyasporlu taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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