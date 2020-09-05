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Fabien Farnolle ilk antrenmanına çıktı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 05.09.2020 13:45 | Son Güncelleme

BB Erzurumspor’un yeni file bekçisi Fabien Farnolle yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı.

Fabien Farnolle ilk antrenmanına çıktı

BB Erzurumspor’un geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı 35 yaşındaki deneyimli kaleci Fabien Farnolle, BB Erzurumspor’un kaleci antrenörü Zafer Öğer yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.
Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan Farnolle, antrenörü Zafer Öğer ile beraber refleks ve kondisyon çalışmaları yaparak günü tamamladı.

(İHA)

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