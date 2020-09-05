Fabien Farnolle ilk antrenmanına çıktı

BB Erzurumspor’un geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı 35 yaşındaki deneyimli kaleci Fabien Farnolle, BB Erzurumspor’un kaleci antrenörü Zafer Öğer yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.
Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan Farnolle, antrenörü Zafer Öğer ile beraber refleks ve kondisyon çalışmaları yaparak günü tamamladı.
(İHA)
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