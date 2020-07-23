Fabinho şampiyonluk kutlamasındayken evi soyuldu!

Liverpool'un orta saha oyuncusu Fabinho'nun evinin soyulduğu açıklandı.

Brezilyalı futbolcunun evi, Fabinho'nun Liverpool'un şampiyonluk kutlamalarında yer aldığı sırada soyuldu. Polis, evde hiç kimse yokken eve giren hırsızların birkaç değerli mücevherat ve Audi RS6 marka bir aracın çalındığını söyledi.

Çalınan araba, bir süre sonra Wigan bölgesinde terk edilmiş şekilde bulundu ve polis tarafından teslim alındı.

