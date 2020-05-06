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Fabregas'a göre Mbappe, Real Madrid için çok uygun

İSPANYA HABERLERİ  | 06.05.2020 22:21 | Son Güncelleme

Fransız kulübü Monaco'da forma giyen Cesc Fabregas, adı Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe'nin İspanyol ekibi için çok uygun bir tercih olacağını belirtti.

Fabregas'a göre Mbappe, Real Madrid için çok uygun

Fabregas, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, Paris Saint-Germain'in (PSG) 21 yaşındaki yıldızının güçlü bir fiziğe sahip olduğunu kaydetti.

Mbappe hakkındaki transfer iddialarını değerlendiren Fabregas, "O, en iyi olmak için oldukça istekli bir çocuk. Oyun tarzıyla da Real Madrid gibi bir takıma çok iyi uyar." ifadelerini kullandı.
Beraber futbol oynamak istediği isimlerden birinin Mbappe olacağını aktaran Fabregas, Fransız oyuncunun ilerde Altın Top ödülünü kazanabileceğini dile getirdi.

Fabregas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İspanya'da sezonun iptal edilmesi ihtimaline ilişkin, "La Liga sonlandırılırsa Barcelona şampiyonluğa layık olur." yorumunu yaptı.

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