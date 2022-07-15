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  4. Fabregas'ın yeni adresi sevenlerini şaşırttı! 2. Lig'e transfer oldu

Fabregas'ın yeni adresi sevenlerini şaşırttı! 2. Lig'e transfer oldu

15.07.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmesinin sona erdiği Monaco'dan ayrılan Cesc Fabregas, İtalya Serie B takımlarından 1907 Como ile anlaşma sağladı.

Fabregas'ın yeni adresi sevenlerini şaşırttı! 2. Lig'e transfer oldu

Sözleşmesinin sona erdiği Monaco'dan ayrılan Cesc Fabregas, sürpriz bir transfer gerçekleştiriyor. 35 yaşındaki oyuncu, İtalya Serie B takımlarından 1907 Como ile anlaşma sağladı.

Fabregas'ın Como ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Chelsea'nin eski oyuncusu Dennis Wise'ın yönetici olarak görev aldığı Como, geride kalan sezonda İtalya Serie B'yi 13. sırada tamamladı.

İtalyan ekibi geçen sezonu ortalama 2913 taraftara oynarken Stadio Giuseppe Sinigaglia'da 13000 kişilik bir seyirci kapasitesi bulunuyor.

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fabregas
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