Fabri: Beşiktaş ile Fulham anlaştı

Beşiktaş'ın 2 sezondur kalesini koruyan İspanyol kaleci Fabri, Premier Lig'in yolunu tutuyor. Tecrübeli file bekçisi, Krasnador ile oynanan hazırlık maçı sonrası yaptığı açıklamada Fulham'a transferini doğruladı ve Premier Lig'de forma giymek istediğini belirtti.

İşte Fabri'nin Fulham'a transferiyle ilgili açıklamaları...

"Bildiğiniz gibi Premier Lig çok büyük bir lig. Benim de ilgilendiğim bir lig. Fulham ve Beşiktaş sözlü olarak anlaşmaya vardı. Büyük oyuncuların hayali üst düzey liglerde oynamaktır. Benim de hayalim Premier Lig'de oynamaktı. Burada güzel günler geçirdim ama yeni bir maceraya atılmanın zamanı geldiğini düşünüyorum. Bütün taraftarlara, kulüpte çalışanlara teşekkür ederim. Beşiktaş'a gelirken elimden gelenin en iyisini yapmaya geldim. Hedeflerim vardı, hedeflerim doğrultusunda koşmaya devam edeceğim. Hep mutlu oldum hem de arkadaşlarıma yardımcı oldum başarılar kazandım. Tolga Zengin ağabeyimdir, çok şey öğrendim kendisinden. Beşiktaş'ın kalesi emin ellerde."



