Fabri: Dönmeye hazırım, Beşiktaş'tan ayrılarak hata yaptım

Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Sezon başında 6 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi Fulham'a transfer olan Fabri, geri dönmek için haber yolladı. Son 3 haftadır kadroya dahi giremeyen İspanyol kaleci, takım içindeki dostları vasıtasıyla yönetime, "Dönmeye hazırım, Beşiktaş'tan ayrılarak hata yaptım" itirafında bulundu.

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